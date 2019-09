Mennesker må alltid gå foran religion

Religionsfrihet er et viktig prinsipp og må aksepteres, men når religion går på bekostning av mennesker må det stoppes

Når vi lever i «Lykkelandet Norge», kan det være vanskelig for mange å ta inn over seg hva mange iranske kvinner må gå igjennom hver eneste dag.

Vi ser at både nordmenn og muslimske kvinner her i landet mener det er uhørt at ulike religiøse bekledninger utsettes for kritikk. Men vet vi nok om hvordan de kvinnene som bærer disse plaggene har det? Det jenter og kvinner i dagens Iran og lignende islamske stater må gjennomgå, er vanskelig for de aller fleste å fatte.

Skammelig

Sønnen min ringer til meg i sinne og sier at han skammer seg, at han er flau over å være fra Iran. Jeg spør han: «hva har skjedd»? Han svarer med et spørsmål: «Har du sett videoen om barnebryllupet i Iran? Hvor en liten 10-årig jente blir viet til en voksen mann, som er på min fars alder? Og attpåtil av en imam. Jeg sender videoen til deg.» «Hvorfor legger du den ikke ut på Facebook»? spør jeg. «Det kan jeg ikke, det er rett og slett skammelig», svarer han.

Ingen barnebursdag

Og jeg ser på videoen. Hvis du ikke forstår språket, kan man fort tro at det er en barnebursdag, fordi det er en flott fest med mange barn og voksne tilstede. Men når jeg ser og forstår språket - så forstår jeg skammen hos min sønn.

Der Sharia-loven praktiseres, praktiseres også brudd på barns rettigheter

Det er en vielse av en liten jente på 10 år, som giftes bort til en godt voksen mann.

Hun sitter med tradisjonelle klær, som jeg kjenner igjen i fra det fylket jeg selv kommer fra. Jeg gjenkjenner alt i denne videoen. Navnet til bruden og brudgommen blir sagt høyt i vielsen.

Barnebruder

Jeg husker at under sjahen var det aldersgrense for ekteskap for begge kjønn på 18 år. Da Khomeini tok makten i 1979 ble aldersgrensen for jenter redusert etter Sharia-loven - til 9 år. Nylig har noen av de moderate politikerne i Iran kommet med et lovforslag om at denne skal økes til 13 år. Dette forslaget ble ikke godtatt eller vedtatt, fordi det er i strid med Sharia-loven.

De mindreårige brudene er ofte kone nummer to eller tre i rekkefølge. De blir ofte utnyttet som sexslaver på natten, og på dagen er de slaver for de andre konene. De bor ofte i samme hus som de andre konene.

Tusenvis av jenter har mistet livet på grunn av ekstreme blødninger på bryllupsnatten, eller under altfor tidlig graviditet og fødsel. De små kroppene er ikke utviklet nok og forberedt til å bli gravide.

Ødelagt underliv og liv

Og selv om fødselen er en stor fare for disse barnebrudene, så har de som klarer å overleve fødselen, allikevel ofte blitt påført omfattende skader i underlivet. Mange har blitt varig inkontinente.

Det er også mange av barna som opplever at begge åpninger er blitt til én, noe som gjør at de er mye plaget med lukt og diverse andre underlivsplager.

I land som for eksempel Pakistan, blir de unge barnebrudene jaget ut av hjemmene sine, og ingen ønsker å ha noe med dem å gjøre på grunn av dette.

Vi må våkne opp og ikke forsvare bruk av burka eller hijab på hverken barn eller voksne i Norge eller noe annet europeisk land

Brudd på barns rettigheter skjer ikke bare i Iran.

Alle muslimske land der islam har makten blir dette praktisert. Iran, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Jemen, Sudan, Bangladesh, Irak, Saudi Arabia og Egypt, for å nevne noen. Der Sharia-loven praktiseres, praktiseres også brudd på barns rettigheter.

Skjer også her

Dette har også dessverre kommet til Europa og til Norge gjennom blant annet syriske flyktninger det siste året. Gjennom familiegjenforeningsloven, har det også kommet en del jenter som er under 18 år til Norge, men de jukser med alderen slik at de kan bli gjenforent med familien sin. De er alt fra 14-18 år.

Aller verst er det for jentene som bor i land under islamsk styre. Religionen islam skader i praksis små jenter i form av å seksualisere dem, og dekke dem med religiøse plagg som hijab, og ikke bruke religionen som en unnskyldning for å begå alvorlige brudd på deres rettigheter.

Mitt håp er at vi kvinner som bor i «lykkelandet Norge», kan vise solidaritet og forståelse for de muslimske kvinnene og den forferdelige situasjonen mange av dem befinner seg i.

Vi kan ikke bruke argumentet «det har skjedd i Norge også». Jo, det har kanskje det for lenge siden, men det skjer ikke lenger! Og det skal ikke skje. Ikke noe sted. Ikke lenger.

Hvor mange millioner av jentebarn skal lide, bli voldtatt og bli utsatt for barnerettighetsbrudd fordi det en gang var slik i Norge også? Vi har kommet et langt stykke på vei, nå er det på tide at vi hjelper andre.

Olje virker å være viktigere enn menneskerettigheter

Norske politikere gjør mye for å blidgjøre iranske og saudi-arabiske politikere, imamer og sjeiker, fordi olje tilsynelatende er viktigere enn menneskerettigheter.

Jeg forventer, ønsker og ber norske kvinner og feminister om å støtte iranske kvinner og andre organisasjoner som jobber for deres rettigheter, mot de islamske statene og mot religionen islam.

Når iranske kvinner blir fengslet i 24 år, under sharia-domstolen, fordi de har vanæret hijaben. Så ber jeg om at dette må stå som en advarsel til europeiske feminister og kvinnelige aktivister. Vi må våkne opp og ikke forsvare bruk av burka eller hijab på hverken barn eller voksne i Norge eller noe annet europeisk land.

Mennesker må alltid gå foran religion

Religionsfrihet er en menneskerett, men når en religion i praksis er skadelig eller kan åpne opp for praktisering av en lov som er i strid med menneskerettighetene, samt skader en gruppe mennesker på grunn av deres alder, kjønn, legning eller egne selvstendige valg. Så må denne religionen stoppes.