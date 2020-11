Mens vennene festet ble jenta voldtatt på soverommet

Ingen merket at den unge kvinnen ble voldtatt på nachspiel. Først senere fortalte hun om hendelsen.

Mens vennene festet i stuen i leiligheten på Oslos vestkant, hadde den 24 år gamle kvinnen lagt seg på soverommet. Hun var full og dårlig. I Oslo tingrett fortalte hun hvordan hun kjente at noen dro av henne klærne og voldtok henne, men at hun var for full til å si noe eller gjøre motstand.

Voldtekten skal ha skjedd en natt til lørdag i september 2018. Først dagen etter hendelsen, fortalte hun en venn hva som hadde skjedd. Da tok hun også kontakt med voldtektsmottaket ved Oslo legevakt. En uke senere, da hun møtte den nå domfelte mannen igjen på det samme utestedet der de første gang hadde møttes, fortalte hun hva som hadde skjedd til andre som hadde festet i rommet ved siden av.

Vil anke dommen

Da voldtekten var over, fortsatte han å feste sammen med de andre. Da han kom inn til jenta for andre gang og begynte å beføle kvinne, ble han bedt om å forlate soverommet av mannen som bodde der.

En 28 år gammel mann er nå dømt til fengsel i tre år og fire måneder, samt å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen, for voldtekt. Dommen inkluderte strafferabatt fordi politiet hadde latt saken ligge 13 måneder i skuffen, uten å gjøre noe med den.

Hans forsvarer, Gunhild Bergan, sier til Nettavisen at han nekter straffskyld og vil anke dommen.

28-åringen sa i retten at aktiviteten på soverommet hadde vært frivillig. Advokat Bergan poengterte at ingen hadde sett selve hendelsen, og at man derfor ikke kan utelukke at kvinnen snakker uriktig om det som skjedde.

Flertallet av dommerne i Oslo tingrett mener likevel at det er overveiende sannsynlig at voldtekten fant sted.

- Er det normalt å anmelde i Norge?

«Flertallet har lagt avgjørende vekt på fornærmedes forklaring i retten, der hun fortalte at hun var veldig full denne kvelden, og hadde lagt seg til å sove ut etter å ha blitt dårlig og kastet opp. Hun var ikke i en tilstand der hun ønsket seksuell kontakt, og tiltalte var fullstendig fremmed for henne» står det i dommen.

Selv om kvinnen ikke anmeldte forholdet før cirka en måned senere, fortalte hun en venn om hendelsen allerede samme dag. I en Snapchat-melding fortalte kvinnen at hun hadde blitt voldtatt. «Det fremgår at hun ikke visste om det er normalt å anmelde slikt i Norge, og at hun ikke visste hvordan hun skulle fortelle dette til de andre på festen» står det i dommen.

Retten la også vekt på forklaringen til en annen kvinne, som hadde vært til stede på festen. Hun fortalte at tiltalte, som opprinnelig er fra Nigeria men som bor i Sverige, tidligere hadde befølt henne mens hun sov i den samme leiligheten.

Sluttet i jobben

I etterkant av hendelsen har den 24 år gamle kvinnen blitt sterkt påvirket. Hun har blitt redd for å være alene, og redd for mørket. Det har blitt vanskelig for henne å fortsette i jobben. Etter en periode med sykemelding måtte hun slutte i den. Det som særlig har påvirket henne, var at hun ble gravid som følge av hendelsen og tok abort.

