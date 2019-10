Mensen-emojien er her

Blod-emoji lanseres for å bekjempe stigma mot menstruasjon.

For alle med Apple-produkter kan man nå sende meldinger og poste bilder med den nye mensen-emojien.

Emojien kommer som et resultat av at Plan International i 2017 satte søkelys på stigmaet rundt menstruasjon og gjennomførte en undersøkelse i Storbritannia. Her var det over 55.000 mennesker som skrev under på at de støttet forslaget om en mensen-emoji.

Med undersøkelsen kom det fram at nesten halvparten av kvinnene i alderen 18-34 år trodde at en mensen-emoji ville gjøre det enklere for dem å snakke om temaet med venninner og partnere.

— Jeg er veldig glad for at mensen-emojien endelig har kommet. Mensen-emojien er et viktig skritt i riktig retning for å bryte tabu rundt det å snakke om mensen, både her hjemme og i mange av de landene hvor Plan International jobber, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, i en pressemelding.

Ifølge den britiske avisen Independent er emojien en av 230 nye emojis som ble lansert tidligere i år, men som først blir tilgjengelig nå.

Ifølge Plan International Norge er emojis en viktig del av hvordan mennesker kommuniserer via digital kommunikasjon og er blitt en del av det skriftlige språket. Derfor er det spesielt viktig at mensen-emojien er på plass.

— Jeg håper at mensen-emojien bidrar til å normalisere det å snakke om og det å ha mensen, sier Partapuoli.