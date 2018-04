Mer enn 100 døde etter at militærfly styrtet i Algerie

Over 100 personer er døde etter at et militært transportfly styrtet i en åker nær en militærbase i Boufarik i Algerie onsdag.

Alle de omkomne passasjerene er soldater, opplyser algeriske myndigheter.

– Det er mer enn 100 omkomne. Vi kan ikke si nøyaktig hvor mange på nåværende tidspunkt, sier Mohammed Achour, talsperson for landets sivilforsvar, til AFP.

Flyet, et transportfly av typen Iljushin Il-76, kan maksimalt frakte 120 personer, ifølge AP.

Boufarik ligger nord i Algerie, omkring 30 kilometer sørvest for hovedstaden Alger. Flyet var på vei til Bechar lenger sør i landet, men styrtet like etter avgang.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent, og myndighetene i landet vil starte etterforskning, opplyser Achour.

