Mer snø over Sør-Norge - her kan det komme 5-15 centimeter

Torsdag kveld er det ventet snø i Sør-Norge, og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel.

På steder over 400 meter over havet venter meteorologene at det vil lave ned mellom 5 og 15 centimeter snø i løpet av kvelden torsdag og natt til fredag.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, lyder anbefalingen.

Det har vært en kald natt mange steder på Østlandet med minusgrader flere steder. Observasjonene viser blant annet minus 3,6 grader på Konnerud, minus 4,6 grader i Sigdal og minus 2,1 grader på Tjøme.

