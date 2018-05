Mercedes S-klasse S560 Coupé 4Matic (2018)

En av markedets beste biler - men definitivt ikke for alle.

Det gode

En utrolig behagelig milsluker med svært høy komfort



Fenomenalt interiør



Markedets beste seter?



En allsidig og nydelig motor



Svært behagelig girkasse



Svært godt lydanlegg og infotainment

Det dårlige

Baksetene er primært en nødløsning



For tung til å oppleves sportslig



Designet er ikke spesielt dramatisk

Tørst

Det grusomme

Svært kostbar



Fakta: Mercedes S-klasse S560 Coupé 4matic

Motor: Biturbo V8 bensin

Volum: 4,0/3982 ccm

Effekt: 469HK v/ 5250 RPM

Dreiemoment: 700Nm v/2000 RPM

Girkasse: 9-trinns automat (9G-Tronic)

Drift: Alle / 4Matic+

Størrelse: 4032/1899/2108 mm

Egenvekt: 2060 kg

Bagasjeplass: 400 liter

Hengerfeste: Nei

0-100: 4,6 sekunder

Toppfart: 250 km/t (elektronisk begrenset)

Forbruk (NEDC): 0,88 l/mil

CO2: 202 g/km Pris:

Bilmodell: 1.693.000 kroner

Testbil: Ukjent, ca 2 millioner Ekstrautstyr inkluderer det aller meste

At Mercedes S-klasse er en av markedets aller, aller beste biler, bør være hevet over tvil. Før nyttår omtalte vi den nyeste varianten av bilen som «makeløs og fantastisk».

En helt fantastisk kjørekomfort, markedsledende på alt som er av utstyr og et baksete som virkelig imponerer.

Og etter å ha satt oss bak rattet på den nye coupéutgaven av bilen, som med ny motor nå har fått navn S560 Coupé, kunne vi egentlig bare signert med det samme.

Vi skal derimot gå litt lenger. For Coupé-utgaven er nemlig mer en GT-bil, enn en variant av S-klassen.

For sjåføren, ikke passasjerene

Mens den vanlige S-klassen skal være en like fantastisk bil for de som nyter baksetene, som de som sitter i forsetene - er Coupé-utgaven utelukkende for forsetene.

Bilen er 22 centimeter kortere enn en lang utgave av S-klasse, og plasserer seg størrelsesmessig midt mellom en vanlig E- og S-klasse.

E-klasse: 4923 mm



S-klasse Coupé: 5032 mm



S-klasse (sedan): 5125 mm



S-klasse (lang): 5255 mm



Bakdørene er tatt bort, og det er nesten umulig å komme seg inn bak. Vi forsøkte å montere et barnesete i baksetet, og selv om du har iso-fix, er det var ikke en jobb som frister å gjenta.

Og enda verre er det å faktisk få plassert poden i setet etterpå. Det lar seg gjøre, men det blir ikke særlig mer klønete enn her.

Baksetene er gode å sitte i, men det er klønete å komme inn og for dårlig beinplass.

Mer overraskende er det at hvis du plasserer noen med korte bein i baksetet, så må personene i forsetene fortsatt forsake ganske mye plass. Med en som måler 1,55 meter på sokkelesten bak førersetet, måtte undertegnede sitte ubehagelig nær rattet.

Og hver gang tenningen skrus av og døren åpner, så går automatisk setet bakover og forsøker å kappe av beina til passasjeren. En må derfor være svært rask ute med å overstyre setet.

Det hele er egentlig ganske ukarakteristisk Mercedes, for de pleier å tenke på sånne ting.

Denne bilen er laget for de to forsetene.

Så kan man selvsagt innvende at bare idioter putter folk i baksetene på en coupé; men hvorfor i himmelens navn trekker da Mercedes setene med det flotteste skinn, lydanlegg og annen luksus? De som får plass bak har det nemlig svært godt - når de først kommer på plass. Noe av årsaken kan selvsagt være at testbilen har en «eksklusivitetspakke» til 70.000 kroner.

Mercedes har heller ikke vært veldig opptatt av bagasjeplassen. 400 liter er ikke dårlig isolert sett, men det er faktisk 35 liter mindre enn E-klasse Coupé. Det er litt vanskelig å se hva Mercedes egentlig bruker bilens fulel lengde til.

En makeløs milsluker

Men la oss legge vekk de praktiske tingene. Dette er ting du vet du forsaker når du velger en coupé. Ser man bort fra disse tingene, er S560 Coupé virkelig en av verdens beste biler.

Den nye S560-varianten benytter den samme 4-liters V8-motoren som Mercedes bruker i sine nye AMG-modeller, inkludert en rekke AMG 63s-utgaver og selvsagt superbilen AMG GT.

I vanlig Mercedes-utgave er den ikke presset til sitt ytterste, og yter «bare» 469 hestekrefter og 700 Nm dreiemoment - og kreftene sendes ut til alle fire hjul. Dette er likevel mer enn Maserati presser ut av sin GranTurismo MC - og 700 Nm er mer enn hva Bentley leverer fra sin V8-er i Continental GT.

Det vanskelig å omtale dette som noe annet enn «mer enn nok» - eller bare «helt fantastisk».

Motoren er rolig og behagelig når du bare skal sluke mil - faktisk er S560 en av bilene på markedet som er aller best på nettopp dette. Samtidig sparker den virkelig fra seg om du velger Sport-modus og hamrer gassen i bunn.

0-100 unnagjøres på hyggelige 4,6 sekunder, men det er egentlig mellomakselerasjonen som er mest imponerend - og det er jo den du trenger når du kjører forbi.

Superb bak rattet

Når det gjelder selve bak rattet er det få biler som lever opp til opplevelsen S-klasse tilbyr. Interiøret i vårt svært påkostede testbil har en svært høy opplevd kvalitet og alt er intuitivt. Detaljer som oppvarmet midtkonsoll og oppvarmet armlene i døra kan nevnes i forbifarten.

Komforten i Mercedes' beste seter, som selvsagt har en rekke forskjellige massasjefunksjoner, er også trolig markedesledende.

Støynivået er svært lavt, selv med en ganske hissig V8-er under panseret - og det hele toppes med et lydanlegg fra Burmester som utvilsomt tilbyr en av markedets 2-3 beste lydopplevelser.

Bilens kjøreegenskaper bærer ellers veldig preg av å være nettopp en milsluker. Understellet har nærmest magiske evner når det kommer til å dempe både små og store ujevnheter, samtidig som det gjør en akseptabel innsats med å holde bilen rett hvis du virkelig presser på.

I kombinasjon med bilens 9-trinns automatiske girkasse, tilbys en total kjøreopplevelse som oppleves veldig raffinert og upåklagelig.

Det er likevel ikke til å komme utenom at en bil som veier over 2 tonn, aldri vil oppleves som noen sportsbil. Så selv om både motor, girkasse og firehjulsdrift legger opp til å gi deg moro, så er det mye vekt som skal tøyles i svinger. Bilen nytes derfor best uten horn i panna.

Utsøkt - for de få

S560 Coupé er en ganske annerledes bil enn sin mer praktiske navnebror, til tross for at mye av grunnlaget er likt. Dette er en Grand Tourer, verken mer eller mindre - men den er kanskje litt mindre «flashy» i designet enn noen av sine enda dyrere konkurrenter.

Hvis du ikke har behov for bakseter til noe annet enn nødsituasjoner, men bare drømmer om å sluke mil etter mil i den ypperste tyske luksus, er dette bilen for deg.

Så får man bare se litt gjennom fingrene på at prisen fort blir over 2 millioner kroner, når man legger til alt det ekstrautstyret en bil som dette bør ha.

