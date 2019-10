Merkel: – Brexitutsettelse uunngåelig om Parlamentet sier nei

Dersom det britiske Parlamentet avviser den nye brexitavtalen, er en utsettelse uunngåelig, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.

Merkel har gitt sine europeiske kolleger beskjed om at de ikke kan late som om de vil nekte britene en utsettelse dersom de ber om det etter et eventuelt «nei» i Parlamentet, skriver The Guardian. Uttalelsen kom i et møte på siden av EU-toppmøte som pågår i Brussel, ifølge en kilde som er kjent med samtalene.

Den tyske regjeringssjefen sa brexit er en historisk hendelse og at lederne har ansvar for ikke å skyve Storbritannia ut i kulden dersom landet ber om mer tid.

Det står i kontrast til Jean-Claude Junckers kommentar dagen før.

– Hvis vi har en avtale, så har vi en avtale, og det vil ikke være behov for ytterligere utsettelser, sa EU-kommisjonens president på en felles pressekonferanse med Storbritannias statsminister Boris Johnson torsdag. Etter en lang møtedag sa han for øvrig natt til fredag at det vil være katastrofalt om Underhuset stemmer ned avtalen.

I realiteten er neppe avstanden stor mellom Merkel og Juncker. Sistnevnte har tidligere vært for romslige utsettelser, men sa på toppmøtet at det hadde lite for seg å snakke om en utsettelse der. Kort tid etterpå gikk de 27 gjenværende EU-landenes stats- og regjeringssjefer inn for å støtte avtalen.

Merkel ga også Johnson beskjed om å ikke fortelle det britiske folket at EU-lederne utelukket en utvidelse. De vil gjerne ha avtalen godkjent, men vil ikke bli blandet inn i den politiske malstrømmen på den andre siden av Kanalen.

(©NTB)