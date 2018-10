Merkel forberedt på en brexit uten avtale

Statsminister Angela Merkel mener det fortsatt er mulig å få til en brexitavtale med Storbritannia, men at Tyskland forbereder seg på det motsatte.

– Det er fortsatt en mulighet til å oppnå en god og bærekraftig brexit-avtale, som er overbevisende for begge parter, sa Merkel til de folkevalgte i Forbundsdagen i forkant av EU-toppmøtet i Brussel, som starter onsdag kveld og der brexit blir hovedtema.

En av de største utfordringene i brexitforhandlingene er striden om grensen mellom Irland og Nord-Irland, og hvordan man skal sikre at den holdes åpen etter at Storbritannia går ut av EU om mindre enn et halvt år.

Men selv om Merkel vektla at det finnes håp, var hun klar på at den tyske regjeringen har forberedt seg på en situasjon der Storbritannia forlater unionen uten en avtale.

