Merkel: Iran-avtalen er ikke tilstrekkelig slik den er nå

Tysklands statsminister Angela Merkel sier at atomavtalen med Iran ikke er «tilstrekkelig» til å begrense Irans atomprogram i sin nåværende form.

Uttalelsen fra Merkel kom under en felles pressekonferanse med USAs president Donald Trump etter et møte mellom de to i Det hvite hus.

Trump har flere ganger truet med å trekke USA fra avtalen, og USAs nye utenriksminister Mike Pompeo sa tidligere fredag at det er usannsynlig at Trump vil bli værende i avtalen dersom det ikke skjer noe vesentlig med den.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron sa under sitt USA-besøk nylig at han ønsker en ny avtale med Iran, som et tillegg til atomavtalen. Iran har på sin side avvist enhver endring av avtalen.

Under pressekonferansen fikk Merkel også spørsmål om hun hadde fått forsikringer om at Tyskland ville bli unntatt varslede toll på stål og aluminium. Da svarte hun at hun og Trump hadde utvekslet synspunkter om temaet uten å komme fram til en endelig konklusjon.

– Det er opp til president Trump å ta en beslutning, slo hun fast.

Hun skrøt også av Trumps «sterke standpunkt» i spørsmålet om Nord-Korea og sa det hadde «åpnet nye muligheter».

Den amerikanske presidenten fikk flere spørsmål om Nord-Korea under pressekonferansen og svarte han blant annet at han ville møte Kim Jong-un i løpet av de kommende ukene og at «to land» blir vurdert som mulige vertssteder.

Han ville ikke kommentere hvorvidt han hadde snakket med Kim personlig, men sa at de har «et godt arbeidsforhold».

