Merkel mot røkla

Viruskrisa får Tysklands politiske landskap til å knake i sammenføyningene.

Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin

Konservative og sosialpolitiske ledere gyver løs på partikamerater - og nå handler det også om forskjeller mellom sør, nord, øst, vest, by og land - mens smittetallene eksploderer.

Da Angela viste vei

Det gikk veldig bra de første månedene, da Angela Merkel satt på toppen og viste vei, mens koalisjonens ulike fagministere effektuerte konkrete tiltak.

Den gangen var alle enige om at ingen egentlig visste nok om verken spredning eller sykdomsforløp. Så for hver ny krise måtte det finnes egne løsninger. Nå - åtte måneder senere - er Forbundsrepublikken overbefolket av mer eller mindre selvutnevnte viruseksperter - så alle nye tiltak blir møtt med en storm av skepsis og kritikk.

Landsfyrstene stritter imot

Forrige uke møttes Merkel med ministerpresidentene i de 16 delstatene, som hver har sine egne lover for smittevern.

Mens Merkel presset hardt på for å få innført generell maskeplikt i det offentlige rom, og også ville ha en slags landsdekkende utgangssperre, stritter de 16 såkalte «landsfyrstene» mot.

I turistlandet Mecklenburg-Vorpommern vil de ikke høre snakk om innskrenkninger for reiselivsnæringa - som beviselig håndterer krisa bra og slett ikke har vært sentrum for spredning. En hotell-shut-down der ville være ensbetydende med økonomisk katastrofe.

Så delstaten går sin egen vei og holder fortsatt åpent.

Rasende berlinere og brandenburgere

I nabodelstaten Brandenburg er overnattingsforbudet for folk fra hotspots trådt i kraft. Dermed får for eksempel ingen berlinere lov til å overnatte - verken på hotell eller i egen hytte.

Forbudet ble fredag kveld opphevet av en domstol - men forvirringen er likevel total.

Omvendt reiser daglig 200.000 brandenburgere inn til Berlin for å jobbe - uten at noen legger hindringer i veien for dem.

Resultatet er rasende brandenburgere og forbannede berlinere, som stadig mer hørbart lurer på om politikerne overhodet aner noe om konsekvensene av sine egne forordninger. Og om all sunn fornuft er koplet fra?

EU-kjærlighet mellom naboer

Langs hele grensa til Frankrike, Belgia og Nederland - alle tre er nasjoner med dramatisk økning og brutale inngrep - holdes det fortsatt åpent for hundretusener av pendlere i begge retninger.

Her handler det ikke minst om EU-kjærlighet mellom naboer, en hellig ku som ingen har lyst til å tulle med.

Maskebot på det ene fortauet - greit på det andre

Delstaten Hamburg har sendt ut en åtte-siders detaljoversikt over hvor i byen det nå er streng maskeplikt. Den som blir grepet på fersken, må regne med en bot som virkelig svir.

Men tiltakene forekommer urimelige, når det er tillatt å gå maske-løs på den ene siden, mens det på den andre siden av samme gate er forbudt.

I Berlin og alle andre storbyer fortviler gastronomene over at de tvinges til å stenge klokka 23 - og mener at minst halvparten av kneipene og restaurantene nå blir skubbet brutalt ut i den økonomiske avgrunnen.

Rasende hotelleiere over hele landet protesterer mot at de nektes å ta imot gjester fra «røde» områder, selv om vedkommende har testet negativt.

Omtrent normal bordelldrift

Helt absurd gjøres dette bildet av at de mange små og store bordellene - som var stengt i et halvt år - nå får drive mer eller mindre normalt, så lenge de involverte parter beholder maskene på under akten.

En hotelleier sa det slik:

«Hos meg får ikke kundene lov til å tilbringe natta alene i et desinfisert rom. På horehus går gjestene til sengs med et vilt fremmed menneske. Forstå det den som kan».

Her fra de mer vovede strøk i Nürnberg. Foto: (Getty Images)

ikke minst tanken på neste års valg til Forbundsdagen, er en viktig del av bakteppet for de 16 ministerpresidentenes egenrådige framferd. Her gjelder det å bevise lederevner og samtidig unngå å forarge potensielle velgere med upopulære tiltak.

Maktkamp og stjerner i boka

Det gir også stjerner i boka å kritisere sentralmakta i Berlin, den fjerntliggende hovedstaden der mange iskalde byråkrathjerter - med pennestrøk - knuser eksistensgrunnlaget for småfolk ute i distriktene.

I tillegg holder kristeligdemokratene (CDU) på med en langvarig - og opprivende - kamp om hvem som skal overta partiledelsen - og (kanskje) bli ny forbundskansler.

Vitenskap fremfor dilettanter og forståsegpåere

Angela Merkel - selv astrofysiker - understreker hele tida viktigheten av å lytte mer til vitenskapen og fagfolkene - enn til populistiske utspill fra dilettanter og forståsegpåere.

Nylig gikk hun ut med en personlig appell til alle landsmenn. Bli hjemme, hvis du ikke må gå ut. Dropp utenlandsreisen, hvis den ikke er strengt påkrevet. Smittetallene stiger dag for dag, og dette holder på å bli virkelig alvorlig.

Det holder på å sprekke

Til nå har tyskerne fulgt sine politikere, men det holder på å sprekke.

En stor lykke, er at høyrepopulistene i «Alternativ for Tyskland» (AfD) er så opptatt med å bekjempe hverandre at de knapt har tid til å gjøre seg synlige i koronadebatten.

Men bare vent. Når de virkelig brutale inngrepene må iverksettes, så kommer de - og da kan mange velgere være modne for å gi dem en stemme til høstens valg - om ikke annet, så for å straffe dem som i dag sitter på toppen.

Det blir en lang og ubehagelig vinter for tyskerne.

PS. Folk merker at det strammer seg til. Forrige uke var det utsolgt for dopapir på alle supermarkeder i min del av Berlin.