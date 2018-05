Tysklands statsminister Angela Merkel er enig med Frankrike og Storbritannia om å «gjøre alt» for å sørge for at Iran blir værende i atomavtalen.

Uttalelsen fra Merkel kommer dagen etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at landet trekker seg fra atomavtalen med Iran.

– Vi vil fortsatt forplikte oss til avtalen og gjøre alt vi kan for å sørge for at Iran fortsatt overholder den, sier Merkel, som legger til at Tyskland har tatt beslutningen i fellesskap med Frankrike og Storbritannia.

