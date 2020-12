Merkels liste

Omsider kommer vaksinen mot korona. Men nå venter et digert rabalder på Angela Merkel. For hvem skal beskyttes først - og hvem må vente i et år?

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Angela Merkel er på vei inn til en regjeringskonferanse med ei mappe under armen. Ett dokument lot seg med letthet fotografere - og viste seg å inneholde lista der befolkningen er delt inn i 14 ulike grupper.

Les også: - Nå må vi høre på vitenskapen. Jeg sier dere: Dette er alvor!

Debatten om hvem som får vaksine først har lenge lurt i overflaten, men ingen ansvarlige politikere hadde foreløpig latt seg lure utpå glattisen for å diskutere prioriteringslister - som for mange av de impliserte kan bety forskjellen mellom liv og død.

Når Merkel - mer eller mindre bevisst - lekket arbeidsdokumentet sitt, så visste hun selvsagt at diskusjonen var i gang - mens hun selv kunne lene seg godt tilbake i stolen og betrakte reaksjonene.

Leger og pleiere først

Lista ligner den rekkefølgen i prioritet som regjeringens egen vaksinekommisjon har lagt frem. Men på ett vesentlig punkt skiller den seg tydelig ut. Forbundskansleren har åpenbart tenkt seg å foreslå at tre millioner ansatte i eldreomsorg eller på sykehus skal vaksineres før turen kommer til de 5,4 millioner tyskerne som er over 80 år gamle.

Her kan du lese flere innlegg av Asbjørn Svarstad.

Forslaget lyder logisk, men nå var også alle andre problemstillinger på bordet. Er det virkelig viktigere å sikre sykepleiere enn politifolk? Haster det mer med barnehagepersonalet enn for brannvesenets folk? Eller hva med at enslige mødre skal befinne seg høyere på lista enn kvinner uten barn? Gravide kvinner kan slett ikke få, for studien av eventuelle skadelige konsekvenser for mor og barn er ennå ikke utført. Men bør ikke mennene deres prioriteres?

Advarer

Hva med de ansatte i barnehager som må stenge hvis personalet blir smittet? Eller de ansatte i kraftverkene og bak disken i supermarkedene?

Les også: EU-topp: Koronavaksinen blir en julegave til alle europeere

Det varte ikke lenge etter at Merkel hadde vist frem lista, før en legeforening dundret løs med kritikk av at ambulanse-folkene er tiltenkt to hakk høyere prioritet enn leger.

Forbundsdagens president Wolfgang Schäuble forsøkte i går (torsdag, red.anm.) å bryte gjennom den umiddelbare debatten med å minne om hva som vil skje hvis mange leger og pleiekrefter på sykehusene og i aldersomsorgen blir smittet.

I så fall står tyskerne foran et «kjempedigert problem», som han så forsiktig uttrykte det.

Vaksineringen starter

Ingen har foreløpig reagert mot at regjeringens medlemmer og nærmeste medarbeidere, samt «statsforvaltningen» blir innrømmet høy prioritet. Men da Forbundsdagens president krevde at også de 709 folkevalgte skal få plass høyt på lista, slo det høye bølger. Politikere som forfordeler sine egne?

Totalt dreier det seg om rundt 10 millioner tyskere som får de ettertraktede sprøytene før alle andre. Etterpå kommer turen til de mellom 70 og 80 år og andre utpregede risikogrupper.

De endelige prioritetene blir først formelt fastlagt av politikerne i løpet av den andre januar-uka, men vaksineringen skal etter planen settes i gang allerede den 27. desember.

Les også: Merkels musevise til skeptiske tyskere



Rundt i landet er idrettshaller og konserthus omregulert til gigantiske vaksine-sentraler. Men til nå er bare halvparten av det nødvendige personalet blitt ansatt.

Minus 70 grader

Logistikk blir også en kjempemessig utfordring, all den tid dosene fra BioNTech/Pfizer må oppbevares i minst 70 minusgrader, og taper effekten i løpet av en time i romtemperatur. Hvordan håndtere dette i forhold til aldershjemmene? Må sengeliggende pasienter bringes til sentrene - eller skal de få sprøytene sine på institusjonene - noe som innebærer tidkrevende prosedyrer?

For få vil

Av Merkels liste går det også frem at bare drøyt 50 prosent av tyskerne - på et så tidlig tidspunkt - ønsker å bli vaksinert.

Les også: Merkel mot røkla



Det neste store problemet blir å få menneskene til å stole på at vaksinene faktisk ikke har hittil ukjente skadevirkninger. Det kommer sikkert til å bli lagt merke til ute i befolkningen at hele 50 prosent av sykepleierne og 27 prosent av legene - ifølge en fersk meningsmåling - foreløpig ikke ønsker å la seg vaksinere.

Foreløpig trøster helseminister Jens Spahn seg selv - og 82 millioner tyskere - med at ting vil falle på plass, og at det - forhåpentligvis – snart ankommer store leveranser med vaksiner.

Her om dagen sto han stolt frem på TV og fortalte at han akkurat har sikret Tyskland 46 millioner Moderna-doser som andre EU-stater har takket nei til.

Valgfrihet

Ifølge Angela Merkel på Folketingets talerstol onsdag, vil det snart foreligge erfaringer med begge produkter, og da kan hver og en selv avgjøre om de ønsker Moderna eller Pfizer i sprøytene.

Les også: Smitten stiger kraftig i Tyskland

Hun håper åpenbart at valgmuligheten vil stimulere skeptiske tyskere til å la seg vaksinere. For det kreves mer enn vaksinering av bare halvparten av befolkningen for å oppnå flokk-immunitet, som eksperter påpeker.

Skeptikere stiller allerede spørsmålstegn ved regjeringens tempoplan, og peker på at vaksinesentrene slett ikke vil greie å oppnå slike antall daglige behandlinger som politikerne forestiller seg. Det neste problemet blir om produsentene har kapasitet til å levere i henhold til den tyske etterspørselen.

Les også: Slik gikk det da vi dro på langtur med Fords nye elbil (+)

Vansker i vente

Sjøen kan med andre ord by på mange skjær i månedene som kommer.

Foreløpig viser målingene at tyskerne stoler på Angela Merkel, og at hun er mer populær enn noen gang i løpet av sine 16 år som regjeringssjef. Hun har sverget på å gå av til valget i november neste år. Mye kan fortsatt gå gruelig galt i krigen mot Covid-19. Hvis hun ikke vinner den, så kan medvinden fort snu - og komme tilbake som stri storm.

Optimister spår at det nødvendige antallet tyskere i løpet av seks måneder vil være vaksinerte. Mer svartsynte mener at 12 måneder er mer realistisk.

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag