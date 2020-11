Merkels musevise til skeptiske tyskere

Må vi stole på Angela Merkel - når hun hevder at tyskerne kommer til å feire jul som de pleier?

Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin

«Når nettene blir lange og kulda setter inn, så sier vesle musemor til ungeflokken sin: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire jul igjen».

Angela Merkel kunne gjort Alf Prøysens tekst til sin egen.

Murring på grasrota

Den tyske forbundskansleren hadde nok fått med seg at det murrer stadig høyere ute i grasrota. Så på mandag hasteinnkalte hun pressen i Berlin for å forklare nærmere hvordan hun tenker omkring mini-nedlukkingen av Tyskland.

Det skjer sjelden mer enn en gang i året at Merkel tar seg tid til å møte mediene i åpent landskap. Men nå er det alvor, så nå følte nok Moderen at hun ble nødt til å traktere undersåttene med noen oppløftende paroler og svare på journalistenes spørsmål.

Dette var åpenbart et forsøk på å tette hullet i demningen før lekkasjen utvikler seg til en flomkatastrofe. Sagt på en annen måte:

Den store enigheten rundt - og brede tilliten til - regjeringens strategi smuldrer.

Når selv ekspertene lurer

Flere og flere eksperter stiller spørsmålstegn ved effekten av å stenge ned deler av samfunnet, når ingen egentlig vet sikkert om barer, restauranter, konserthus, teater, svømmehaller eller tilskuertribuner er de verste arnestedene for spredning av viruset.

Merkel selv vedgår at smittekilden i 75 av tilfellene ikke kan etterspores.

Med andre ord er det ingen som vet hva som gjør at viruset nå sprer seg så hurtig.

Likevel fortsetter hundretusener med pendlere å reise med privat eller offentlig kommunikasjon til naboland og mellom ulike delstater. På fly og tog sitter folk tett i tett - mens det ute i samfunnet blir stresset at 1,5 meters avstand må være minimum.

Merkels «bølgebryter»

Ett av Merkels hovedpoeng er at alle må respektere maskeplikten og å vaske hendene grundig - og ellers holde seg hjemme så mye som mulig. Hvis alle er disiplinerte og flinke, så kommer «bølgebryteren» til å sende smittetallene nedover igjen. På den måten ordner tingene seg kanskje - og så kan alle feire jul som planlagt.

Men alle vet jo egentlig godt at det ikke blir snakk om å slippe løs millioner av tyskere til å reise landet rundt på kryss og tvers for å tilbringe årets ellers ensligste aften sammen med sine kjære. Like lite som noen trenger å legge planer for den store nyttårsfesten.

De glemte språket sitt

En av de viktigste erfaringene fra den store nedlukkingen i vår, ble at barn og unge led voldsom under uker og måneder i isolasjon. Riktig mange av dem kom tilbake på skolen uten å ha fått med seg noe av den undervisningen som foregikk på nettet.

I barnehager og grunnskoler forteller frustrerte fagkrefter om elever som i løpet av halvåret er blitt avvent med å snakke tysk.

Det første som måtte ordnes, før barna kunne få komme tilbake til skolene, var at nedslitte - og ofte ubrukbare - toalettanlegg måtte haste-renoveres, slik at de nye hygienestandardene bli tilfredsstilt.

Katastrofale toalettforhold

Alle visste - i en årrekke - om de katastrofale tilstandene, og det ble etter hvert så ille at forbundsregjeringen bevilget milliarder til formålet. Men for eksempel i Berlin greide ikke myndighetene å få fatt i håndverkere til å gjøre jobben - så dermed fikk forfallet utvikle seg videre, selv om pengene var for hånden.

Merkel har i flere år utpekt seg selv som regjeringens pådriver for digitalisering av det offentlige. Nå er resultatene av årevis med snakk i stedet for handlinger blitt grotesk synlig for noen og enhver.

Digitalt helt på hæla

Ikke en gang lærerne er utstyrt med computere. Software for både undervisning og kommunikasjon er mangelfull. Selv nå - så mange måneder etter at det brøt løs - har ikke sykehusene og de kommunale helsekontorene noe felles system for rapportering av nye smittetall, slik at statistikkene på dette området er en stadig kilde til feilinformasjon.

På pressekonferansen mandag bebudet Merkel plutselig drøye 20 milliarder kroner til gratis PC eller nettbrett for både lærere og barn fra fattige familier. Ingen av mine tilstedeværende kolleger kom på å spørre om hvorfor dette tiltaket ikke kom før?

Vaksine til 80 millioner?

Nye strategier med hurtigtesting, samt utvikling av den etterlengtede vaksinen blir markedsført som de kommende månedenes mantra. Som om noen virkelig tror på en virksom vaksine for alle - en som på under ett år kan skaffes frem til 80 millioner tyskere?

Kan det være mulig at Angela Merkel og hennes medarbeidere allerede nå er inderlig klar over at pandemien kommer til å blomstre opp igjen så snart tiltakene er overstått? Har regjeringen sågar en ferdig en plan for å forlenge nedlukkingen gjennom desember også? Hvis spørsmålene besvares med «ja», så betyr dette nødvendigvis at det også planlegges inngrep for februar og mars.

Kjettere og bråkmakere

For bare to uker siden ville innvendinger mot den offisielle linja bli oppfattet som det reneste kjetteri og hadde utløst en skittstorm - med tilhørende antydninger om kritikerne som notoriske bråkmakere med nærhet til konspirasjonsteoretikere og andre selvutnevnte eksperter.

Men nå dukker seriøse epidemiologer, virologer og andre - vaskekte - fagfolk frem og trekker Merkels strategi i tvil. Noen nøyer seg med å stille spørsmålstegn ved enkelte av tiltakene, men alle synes å være enige om en ting - nemlig at krisa slett ikke vil være overstått når måneden er omme.

Det knaker i sammenføyningene

Kansleren ønsker ikke å kommentere slike «spekulasjoner». Nå skal vi nemlig alle sammen konsentrere oss om å få novembers bølgebryter til å virke. Hva som skjer i desember, må vi snakke om når den tiden kommer, lyder hennes devise.

Hittil har den store majoriteten stått bak tiltakene. Men nå knaker det i sammenføyningene, mens flere og flere nekter å la seg belære ovenfra - på den måten som Bent Høie her om dagen forsøkte under en NRK-debatt med Fredrik Solvang. Hvis det er slik at rådyre tiltak med stor sannsynlighet ikke kommer til å ha noen effekt, vil det ikke da være like greit å tråkke på nødbremsa?

Og hvis «de der oppe» allerede nå kan se at Tyskland styrer mot flere sammenhengende måneder med lockdown, så er dette en kunnskap som også alle andre må få del i.

Mer enn julefreden som står på spill

Flere og flere kritikere krever å få sannheten på bordet i en fart - og at det blir slutt på å lulle befolkningen inn i en vrangforestilling om at alt snart er overstått - når alle solemerker peker i motsatt retning.

Få kan forestille seg at Merkels regjering ønsker - enn si har råd til - å fortsette med månedlige horror-beløp som redningsbøye til økonomisk truede bransjer og yrkesgrupper.

Landet må altså innstille seg på et ras av små og store konkurser utover vinteren og våren mens arbeidsløsheten kommer til å øke dramatisk - og det samme vil statens utgifter gjøre - i takt med at skatteinngangen blir sterkt redusert.

Det er nok mer enn julefreden som står på spill for Angela Merkel.