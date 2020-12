Metall-monolitter skapte forundring på hver sin side av kloden - nå er begge borte

To monolitter, en i Utah og en i Romania, har fått lokale myndigheter begge steder til å klø seg i hodet, men en lokal reporter mener han vet hva som har skjedd.

Både i forgårs og i går meldte Nettavisen om to metall-monolitter som helt ut av det blå hadde dukket opp i henholdsvis delstaten Utah i USA og i Romania. Den første, som ble funnet i en ørken i Utah, forsvant ifølge lokale myndigheter like kjapt og stille som den dukket opp.

Natt til tirsdag har akkurat det samme skjedd med metall-monolitten i nærheten av et historisk landemerke i Romania.

– Den 2,8 meter høye strukturen forsvant over natten, like stille som den ble reist i forrige uke, sier den lokale journalisten Robert Iosub fra avisen Ziar Piatra Neamt til Reuters.

I Utah har man enda ikke fått svar på hvordan metall-monolitten dukket opp ute i ørkenen, men Iosub mener han har svaret på Romania-gåten:

– En uidentifisert person, tilsynelatende en dårlig lokal sveiser, gjorde det ... nå gjenstår bare et lite hull dekket av steinete jord, sier han.

Platestrukturen hadde en dårlig sveiset skjøt, la han til.

En talskvinne for Piatra Neamt-politiet, Georgiana Mosu, sier at politiet etterforsker den ulovlig installerte strukturen, som ble reist bare meter unna det historiske Petrodava Dacian-fortet 27. november.

– Uskikkelige tenåringer

Adrian Carabelea, ordfører i Piatra Neamt, har en ironisk holdning over det hele på Facebook, melder den lokale avisen Adevarul:

– Universet har talt: I disse dager er byen vår igjen i verdens oppmerksomhet, og denne gangen er det ingenting forferdelig, ikke noe skummelt. Eller i det minste er det ingen grunn til å få panikk for de som tror at det fortsatt er liv i universet. Piatra Neamt er vert for et mystisk objekt. Jeg antar at noen uskikkelige tenåringer har dratt hjemmefra med foreldrenes UFO og begynt å plante metallmonolitter over hele verden, skriver ordføreren på Facebook.

Og fortsettelsen er i samme tone:

– Først i Utah og deretter i Piatra Neamt. Jeg er beæret over at de har valgt byen vår. Jeg ville likevel satt større pris på deres gest hvis de hadde fulgt reglene og de juridiske trinnene for å få byggetillatelse. Vi vil prøve å avklare den juridiske situasjonen til monolitten. Vi vil imidlertid være tolerante overfor dem som står bak hvis målet var å tiltrekke seg flere turister. Utover å spekulere i konspirasjonsteorier, som kan være fristende, vil jeg se denne hendelsen som et ytterligere bevis på at byen vår er spesiell. For jordboere og (kanskje) ikke bare dem, avslutter han.

– Merkeligste noensinne

De to monolittene har tilsynelatende både likhetstrekk og noe som skiller dem. Begge virker ut fra bilder og vitneutsagn å være laget av en form for metall, og er trekant-formet. Den i Romania er samtidig ikke helt blank på overflaten, slik den i Utah var, men bærer preg av en lang rekke «looper».

Se video av monolitten i Romania her:

Det var en helikopterpilot på sauetelling, Bret Hutchings, som først oppdaget Utah-monolitten.

– Det er det merkeligste jeg noensinne har kommet over der ute i alle mine år som pilot, sa han ifølge The Guardian.

Hutchings sa videre at gjenstanden så ut til å være menneskeskapt, og godt plantet i bakken.

– Jeg antar at det er en «new wave»-artist eller noe, eller noen som var en stor «2001: A Space Odyssey»-fan, sa Hutchings.

Monolitten og dens omgivelser ligner en berømt scene fra Stanley Kubricks film fra 1968, der en gruppe aper møter en svær plate.

