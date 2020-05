Meteorologen: - Blir ikke de mest sommerlige temperaturene

Har du håp om varmere vær inn mot grunnlovsdagen? Dette er hva meteorologene har å by på.

- Det blir ikke de mest sommerlige temperaturene denne uka, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Sjekk ditt lokale værvarsel og langtidsvarsel på yr.no

Østafjells får det varmest i landet, men det ventes ikke mer enn 12-13 grader på det varmeste.

ARENDAL: Leter du etter sol og varme denne uka, er dette det beste meteorologene har å by på. Arendal kan vente seg opp i 12-13 grader på det meste. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

GEILO: Langtidsvarselet for Geilo viser makstemperatur på null grader onsdag før det stiger utover uka - opp mot 7 plussgrader onsdag 20. mai. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

På et temperaturkart meteorologene presenterte tirsdag, er det Arendal som har de beste utsiktene med 13 varmegrader torsdag.

Mandag dristet meteorologene seg til en først sniktitt på 17. mai-været. Her var meldingen at kun østafjells kan vente seg tosifret antall grader. Men prognosene for nasjonaldagen er fortsatt usikre.