Meteorologen: - Den sterkeste vinden har ennå ikke kommet

Flere kanselleringer og ruteendringer på grunn av uværet i Nord-Norge. Liten storm utenfor Bodø mandag morgen. Vinden er økende, og det ventes full storm.

OSLO (Nettavisen): Det er vindfullt og vått i Nordland og Troms mandag morgen. Meteorologene har ute gult farevarsel på både kraftige vindkast og lokalt mye regn, og det ventes at farevarselet blir oppgradert til oransje for kraftig vind, opplyser Meteorologisk institutt til Nettavisen mandag morgen.

I tillegg til vind, nedbør og høy vannstand, har NVE også sendt varsel om fare for flom og jordskred.

- Venter full storm på kysten

- Klokka 07 mandag var det liten storm blant annet på Helligvær. Men den sterkeste vinden har ennå ikke kommet. Den kommer i løpet av ettermiddagen. Den kommer i løpet av ettermiddagen. Det er ventet full storm på kysten inn mot Lofoten og Vesterålen. Da blir det også vindkast opp i 30-35 sekundmeter, opplyser vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen.

Torghatten Nord melder om flere kanselleringer og ruteendringer på grunn av dårlig vær. Blant annet er det meldt om kansellering i fergesambandet Sund-Horsdal-Sørarnøy.

FORELØPIG GULT: Farevarselet er foreløpig gult, men ventes å bli oppgradert. Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen ventes storm på kysten og kraftige vindkast i Nordland og Troms. Kraftigst vind ser det ut til å bli i Lofoten og Vesterålen, sier meteorologene. Foto: (Meteorologisk institutt)

- Våknet av at hytta vibrerte

Morten Nydal, som er på hytta i Sandhornøy i Gildeskål kommune, forteller til Avisa Nordland hvordan han merket hardvinden.

- Jeg våknet av at hytta vibrerte. Det er flere busker som har knekt i to og som sneiet hytta i dag tidlig, sier Nydal til avisa.

I farevarselet advarer meteorologene folk mot å dra ut i småbåt. Videre blir folk bedt om å sikre løse gjenstander.

- Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, heter det i farevarselet for Nordland og Troms.

Det er ute gult varsel på høy vannstand i Nordland for strekningen Bodø til Å i Lofoten. Mandag ettermiddag er det ventet 40 til 60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, melder Meteorologisk institutt.

