Meteorologen: - Det er bare å tjore fast hagegjenstandene

Hvis du ser frem til sommervær i neste uke, så har meteorologen en nedslående beskjed å komme med.

- Det blir ikke all verdens med sommervær. Det er ikke noe høytrykk på gang, sier vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

Det er allerede meldt en kjølig helg med vind og nedbør, og neste uke blir en forlengelse av det dårlige været.

- En smak av høst i vente. Et lavtrykksystem som ennå ikke helt har bestemt seg hvor det tar veien sørger sannsynligvis for en god del vind og regn i store deler av Sør-Norge mot slutten av helgen! Vær forberedt!, skriver Meteorologen på Twitter.

Natt til lørdag ble det også satt nye rekorder flere steder, men ikke akkurat med temperaturer man forbinder til starten av juli.

- Sognefjellshytta satte ny stasjonsrekord for minimumstemperatur for juli måned med -7,2 grader forrige natt. Dette er også ny minimumsrekord i juli for Innlandet fylke. Over 20 andre stasjoner satte ny minimumsrekord for juli forrige natt, skriver meteorologen på Twitter.

Kraftige vindkast

Gislefoss går mer i dybden og forteller hvilke steder som får et røft vær.

Sjekk værvarselet på yr.no

- Sørlandet og Telemark får kraftig vind. Det kan komme vindkast på 15 til 20 m/s på mandag, og det blir også bygevær. Det er bare å tjore fast hagegjenstandene før de flakser av gårde, forteller Gislefoss.

15-18 grader

Nord-Norge vil også få en del nedbør, men slipper unna den sterke vinden.

- Det blir bygevær i nord i starten av neste uke, spesielt på tirsdag. Det blir regn i store deler av landet. Nord-Norge slipper imidlertid den sterke vinden. Der vil vinden komme som en frisk bris og liten kuling. Temperaturen vil ligge på 15 til 18 grader på landsbasis. Været er ustabilt om dagen, sier meteorologen.



Isende julirekord på Sognefjellshytta

Sognefjellshytta i Lom i Jotunheimen satte natt til lørdag stasjonsrekord for minimumstemperatur i juli med 7,2 kuldegrader.

Målingen er også minimumsrekord i juli for Innlandet fylke, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Ifølge meteorologene satte over 20 andre stasjoner ny minimumsrekord for juli denne natten.