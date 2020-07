Meteorologen: - Det er ikke vanlig på denne tiden av året

Store deler av landet har et vær som minner lite om sommer.

Mange har sin første helg i sommerferien, men flere steder har ikke været spilt på lag. Spesielt i Sør-Norge har flere oppleved et surt vær, og skal vi tro meteorologen fortsetter dette været litt til.

Les også: Meteorologen: - Det er bare å tjore fast hagegjenstandene

- Vi har sendt ut gult farevarsel om kraftig vind i Agder og Østfold i dag. Det anbefales å sikre løse gjenstander som kan blåse avgårde, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

- Uvanlig

Vindkastene søndag vil komme opp i 15 til 20 meter per sekund, og meteorologen har en klar beskjed.

- Det gjelder å sikre gjenstander som trampoliner, hagestoler og potteplanter. Alt som er løst utendørs bør sikres. Det er kanskje mange som ikke er forberedt på dette i starten av juli, siden flere har ferie og været er uvanlig på denne tiden av året. Det været vi har nå er som en typisk høstdag, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør til Nettavisen.

Les også: Isende julirekord på Sognefjellshytta

Hun forteller videre at vinden vil være på sitt sterkeste i løpet av ettermiddagen og kvelden, men så avta.

- De kraftige vindkastene vil vare til sent i kveld, men så vil det minke utover natten. Det blir mindre vind mandag morgen, spesielt i Oslofjorden. Der vil det etter hvert gå over i frisk bris, men Sørlandskysten vil trenge lenger tid for å roe seg ned, sier meteorologen.

Få de siste oppdateringene fra Meteorologisk institutt her:



- Ikke tiden for båt

Skattør har også en klar oppfordring til de som vurderer en båttur de neste 24 timene.

- Dette er tiden for å la båten ligge, spesielt småbåt, er oppfordringen fra meteorologen.

På yr.no/farevarsel er det lagt ut flere meldinger søndag ettermiddag om at det er klokt å vente.

Les også: FN undersøker arktisk varmerekord

«Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk», står det blant annet.

Flere kanselleringer

Det dårlige været på Sørlandskysten har også fått konsekvenser for en rekke fergeavganger søndag ettermiddag.

Color Line skriver på sine nettsider at fergeavgangene søndag kveld mellom Larvik og Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals er kansellert. I tillegg er kveldsavgangene tilbake til Norge fra Hirtshals kansellert, mens ettermiddagsavgangen mellom Hirtshals og Kristiansand ble noe forsinket av uværet.

Les også: Folk klager og klager på værvarselet: – Endelig er det noen som spør om dette (+)

Fjordlines avganger fra Kristiansand til Hirtshals klokken 13.30 og returen fra Hirtshals til Kristiansand kl. 17 er kansellert som følge av den meget kraftige vinden. Alt annet går som normalt, muligens med mindre forsinkelser, opplyser Fjordline til VG.

Avgangene mellom Oslo og Danmark og Oslo og Tyskland, som trafikkeres av større skip, går som normalt søndag. Meteorologene har tidligere advart folk mot å være på sjøen.