Meteorologen: - En ordentlig start på høsten

Øst-Finnmark får siste blaff av sommer i Norge med temperaturer over 20 grader. Deretter må hele landet belage seg på vått og kjøligere vær.

OSLO (Nettavisen): Øst-Finnmark blir klar værvinner i Norge mandag. Flere steder ser ut til å nå temperaturer over 20 grader. Prognosen for Kirkenes tilsier for eksempel 23 grader.

- Dette er sommerens siste stikk. Framover er det lavtrykkene som kommer til å dominere. Vi har et nå som ligger og sirkulerer vest for Norge. Deretter kommer det noen mindre lavtrykk inn over kysten mot Vestlandet, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen mandag formiddag.

ET SISTE BLAFF: Mandag er det Øst-Finnmark som får de høyeste temperaturene i landet, og det som ifølge meteorologen blir en siste smak av sommer i Norge for i år. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Søndag var det forresten Narvik som var varmest i landet. Det ble målt hele 25,4 grader på målestasjonen i sentrum, melder avisa Fremover.

- Denne uka vil være preget av nedbør av og på - egentlig over hele landet. Det er en ordentlig start på på høsten, sier hun.

Helt sør på Østlandet kan temperaturen kanskje klatre opp i 17 grader, men onsdag kan det bli temperaturer helt nede under 10 grader i landet, kanskje med Midt-Norge og Nordvestlandet som de kaldeste stedene.

I Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda må de fra mandag kveld til tirsdag morgen forberede seg på store nedbørsmengder. Det er sendt ut gult farevarsel, og det varsles lokalt 30 til 40 millimeter på tolv timer.

Mens Bahamas merker virkningene av kategori 5-orkanen Dorian og Florida og stålsetter seg til mulig landfall, lover Borander at Norge ikke behøver å frykte høstvær av slik styrke.

- Med de vindstyrkene som måles, 297 kilometer i timen, er det ikke noen tvil om at dette er en orkan. Det er middelvind i orkan styrke, 82,5 meter i sekundet, og kast opp i 98 meter i sekundet. Her i Norge har vi heldigvis ikke slike vindstyrker, men vi kan få merke ettervirkningene av orkanen Dorian i form av mye nedbør, sier statsmeteorolog.