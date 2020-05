Meteorologen: - Endelig litt varmere i nord også

Fint vær, men fortsatt kjølig mange steder i landet, men nå skjer det endringer.

OSLO (Nettavisen): Varme luftmasser er på vei mot Norge, varslet statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis overfor Nettavisen mandag, og nå er det ingen tvil: Etter en kjølig mai-start, er varmere vær på vei - også nord i landet. Særlig torsdag og fredag ser ut til å gi et temperaturhopp flere steder. En animasjon Meteorologisk institutt la ut på Twitter onsdag viser varmlufta som rødfarge på vei nordover.

Sjekk ditt lokale værvarsel på yr.no

Onsdag klokka 11 melder yr.no om 13 grader på Blindern i Oslo, 12 grader i Bergen, 12 grader i Stavanger, 7 grader i Trondheim, 8 grader i Bodø og 4 grader i Tromsø. Det er fortsatt et stykke igjen til «mai, du skjønne, milde».

- På fredag kan Bodø få over 10 grader for andre gang i år, og Tromsø for første gang på lørdag, skriver meteorologene på Twitter.

Det er torsdag det for alvor starter med varmere luftmasser over Norge. Disse beveger seg nordover. I Skandinavia dannes det et høytrykk, og særlig Trøndelag, Nordland og Troms har mye å se fram til, sa Sarchosidis mandag. Da varslet han opp i 15 grader i så langt ganske nedkjølte Trondheim og 18 grader i Oslo.

SOL OG STIGENDE TEMPERATUR: Slik ser vær- og temperaturutsiktene ut for Tromsø torsdag og fredag. Foto: (Yr.no)