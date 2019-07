Meteorologen: - Finn fram solbrillene, Nord-Norge!

Gode utsikter for sol fra skyfri himmel i nord inn mot helgen, melder meteorologene.

LARVIK (Nettavisen): Allerede i dag, onsdag, ventes gradvis lettere vær i Nordland, torsdag følger Troms etter og fredag henger store deler av Finnmark seg på, opplyser Meteorologisk institutt om værutsiktene i nord.

- Nord-Norge, finn frem solbrillene! lyder oppfordringen fra Meteorologisk institutt på Twitter.

Nedbørsskyer på vikende front

Prognosene for nedbør viser at nedbørsskyene er på vikende front.

Torsdag ventes det sørøstlig bris, til dels nord og nordøstlig frisk bris på kysten i Nordland. Lettskyet oppholdsvær, men om ettermiddagen enkelte regnbyger i indre strøk av Helgeland.

Nedbørsskyer (blått) er på vikende front i Nord-Norge inn mot helgen. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

I Troms ventes torsdag skiftende bris, om ettermiddagen nord og nordøstlig frisk bris på kysten. Lettskyet oppholdsvær, men i indre strøk noe mer skyet.

Fredag forteller prognosene om nordøstlig eller østlig bris, til dels frisk bris på kysten. Mye pent vær. I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda skyet eller delvis skyet og litt regn.

- Kan bli 20-25 varmegrader

Væromleggingen denne uken gir skyer og nedbør i sør, mens Nord-Norge altså ser ut til å bli ukas værvinner.

- Fredag og lørdag kan det det bli opp i 20-25 varmegrader i indre strøk i Nord-Norge, uttalte Storm-meteorolog Olav Krogsæter til Nettavisen onsdag.

Også Midt-Norge skal få bedre vær denne uken.

- Torsdag kan det bli 20 grader, og fredag kanskje 23-24 grader, ifølge Krogsæter.

Slik er værutsiktene for Tromsø de nærmeste dagene, ifølge Yr.no. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

- Regn sør for Dovre

I Sør-Norge blir det derimot litt dårligere vær.

- I løpet av torsdag og fredag blir det et værskifte fordi det kommer et lavtrykk som ligger mellom Skottland og Island. Fredag blir det regn de fleste steder sør for Dovre, ifølge Storm-meteorologen.

Det blir imidlertid ikke så mye kjøligere, men det blir regn.

- Nå får nesten hele Nord-Norge varmere vær, mens det i sør blir mer skyer selv om det fortsatt vil være rundt 20 grader, uttalte Krogsæter onsdag.

Slik er badetemperaturene

Selv om Sør-Norge har hatt mye godvær og høye temperaturer, ligger badetemperaturene i sjøen stort sett under 20 grader, viser oversikten på yr.no.

- Folk er noen pingler, erklærte Kine Smith Larsen, som Nettavisen traff på Lydhusstranda camping i Brunlanes tirsdag. Der hadde hun og Haakon Fredriksen akkurat tatt seg en dukkert. Det var det ikke mange som gjorde, selv om sola skinte, lufttemperaturen viste 19,9 grader og vannet holdt 17,7 grader.

Onsdag morgen er det 20 grader i vannet på Kalvøya i Bærum, 16 grader på Huk i Oslo og 19 grader på Vøra camping i Sandefjord, viser oversikten på yr.no.

I Nord-Norge er det adskillig kaldere i vannet. Sandnessjøen havsbad på Alstahaug noterte 12 grader tirsdag morgen klokka 07.