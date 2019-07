Meteorologen: - Ingen stasjoner vil rapportere over 20 grader på mandag

Nå gjelder det å nyte helgens godvær flere steder i landet, på mandag vil det nemlig bli kjøligere.

De gode temperaturene som har vært over store deler av Sør- og Østlandet de siste dagene nærmer seg slutten for denne gang, for nå blir det nemlig kjøligere igjen.

Inn mot helga vil den største vær-omleggingen være på temperaturfronten ifølge Marianne Aabrekk, meteorolog ved Storm.

- På torsdag hadde vi veldig mange stasjoner i områdene Østafjells som hadde mellom 25 og 29 grader. Nå flytter trykksystemene rundt oss seg litt, og vi får inn kaldere luft fra nord, sier Aabrekk til Nettavisen.

- Ikke mange steder med over 20 grader

Omleggingen vil først skje i nord, så i Midt-Norge, og til slutt sør i landet. Meteorologen forteller at det ikke vil være mange steder med over 20 grader mot slutten av helga.

- Nedbørsmessig øker nok bygeaktiviteten litt i Nord-Norge med litt flere byger og litt flere skyer. Sola titter fortsatt frem, og man vil ha lange perioder med oppholdsvær. Langs kysten lengst i nord vil ikke temperaturene være tosifret i løpet av helga, sier Aabrekk.

Nordland vil få det litt varmere, men ifølge meteorologen vil det ikke være mye høyere enn ti grader. Trøndelag kan også føye seg inn i rekka sammen med Nord-Norge, med mer skyer og tettere avstand mellom bygene.

- I dag og i morgen ligger temperaturene på rundt 15 grader, men lenger ut i helga så vil nok temperaturene ligge på litt over ti grader, sier Aabrekk.

Kuling fra nord

På Vestlandet er skydekket litt lettere ifølge meteorologen. Hun opplyser at det fortsatt vil være veldig mange timer med sol og fint vær, men at temperaturene vil falle.

- I dag og i morgen vil det være i overkant av 20 grader på Vestlandet, men i starten av neste uke vil temperaturen ligge på rundt 15 grader. Vestlandet er den landsdelen med minst nedbør gjennom helga, men langs hele kysten kommer det en kuling fra nord som fører til litt kjøligere vær, sier Aabrekk.

Luftmassen fra nord kommer også frem til både Østlandet og Sørlandet i løpet av helgen.

- På mandag og tirsdag blir det kjøligere på Sør- og Østlandet. På mandag tror jeg ikke at det er noen stasjoner som kommer til å rapportere over 20 grader, sier meteorologen.

Skogbrannfare opprettholdes

Det gjelder å nyte varmen nå mens den er her, og gjennom helgen vil det bli mellom 20 og 25 grader på både Sør- og Østlandet.

- Alle områdene sør for Stad og Dovre går en fin helg i møte selv om det blir kjøligere. Vi klager ikke på 18 grader og sol, forteller Aabrekk.

Østafjells er det også skogbrannfare. Prognosen på nedbørssiden er nokså usikre fra midten av neste uke, men det ser ut som det kan komme litt mer sammenhengende byger.

- Disse bygene som kommer i helgen monner ikke så voldsomt mye. Det er tørt og det vil fortsatt være tørt selv om det kommer en regnbyge, det må litt mer til, sier hun.