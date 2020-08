Meteorologen: - På tide å finne fram badetøyet i Sør-Norge

Augustværet fortsetter å levere etter en skuffende juli-måned. Nå kommer Meteorologisk institutt med ytterligere gode nyheter til de som syntes sommeren ikke ble som ønsket.

Helgen som var bød på drømmevær flere steder i landet, men finværet var kun en forsmak for hva som er i vente.

For om man skal tro meteorologene blir det nemlig nye sjanser til å ta seg en dukkert eller to i uka som kommer.

- På tide å finne frem badetøyet i Sør-Norge, innleder nemlig Meteorologisk institutt med på Twitter mandag formiddag.

Dermed er det bare å gjøre seg klar en ny sommerlig uke i det ganske land.

Enda varmere

- Akkurat nå er det et høytrykk over Norge som sørger for ordentlig finvær. Det har vært varmt i de siste dagene, og det kommer til å bli flottere i Sør-Norge de neste dagene. Det er også bra for badetemperaturen, da det trengs litt tid for å varme seg opp, forteller Charalampos Sarchosidis, vakthavende i Meteorologisk institutt, til Nettavisen.

På Nordstrand i Oslo var det 20 grader i vannet allerede lørdag, mens på stranda Katten ble det mandag morgen registrert 21 grader.

Utover i uka som kommer er det derimot ventet å bli enda varmere.

- Badetemperaturene blir nok ganske høye. Det blir selvfølgelig lokale variasjoner, men jeg vil tro at vi noen steder kan få 22-23 grader i havet i løpet av de neste dagene, sier Sarchosidis.

Mot 28 grader

Når det gjelder selve været generelt, virker det heller ikke være nødvendig å rydde vekk sommerklærne med det første. Høytrykket som ligger over midten av landet gir nemlig varme luftmasser fra Sør-Europa til store deler av landet.

- I Nord-Norge det litt mer pålandsvind og skyer, men tirsdag blir det fint over nesten hele landet. Unntaket er Finmark, hvor det blir litt grått, men bortsett fra det blir det over 20 grader sør for Troms, melder meteorologen.

Ifølge Sarchosidis er det gode sjanser for temperaturer opp imot 28 grader flere steder, men særlig ett område har bedre sjanser enn resten.

- Det kan se ut som Vestlandet får det aller beste været, på grunn av varm Østavind, men forskjellen er bare på to-tre grader fra resten av Sør-Norge.

Nedsiden for vestlendingene er at de også ser ut til få å kaldere temperaturer på fredag grunnet nedbør. Her slipper nemlig byene østafjells billigere unna.

- Nedbøren kommer seg også over fjellene østover, men det ser ikke ut som det er høsten som kommer. Det fortsetter nok med over 20 grader så langt jeg kan se i Sør-Norge, sier Sarchosidis.

