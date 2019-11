Meteorologen: - Regndråpene vil fryse til is på bakken

Meteorologisk institutt har ute farevarsel for underkjølt regn og jordskredfare.

OSLO (Nettavisen): Gråværet dominerer lavlandet Østafjells, og slik vil det fortsette de kommende dagene, ifølge meteorologene.

Gult farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lokal ising på grunn av underkjølt regn. Varselet gjelder for torsdag for deler av Buskerud, Oppland og Hedmark.

- Regndråpene vil fryse til is på bakken samt på kjøretøy og andre gjenstander, skriver meteorologisk institutt på Twitter.

Sjekk oppdatert farevarsel på yr.no her

Jordskredfare på Østlandet

Meteorologene og NVE har også ute farevarsel for jordskredfare for deler av Østlandet. Dette varselet gjelder for kommuner i Buskerud, Oppland og Akershus.

Jordskredvarselet skyldes mye nedbør over deler av Østlandet torsdag.

«Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt», skriver NVE på sine nettsider.

Torsdag gikk det et større jordras i Hønefoss uten at bygninger eller personer ble rammet.

Gråværet fortsetter

Værtypen Østafjells nå er heller grå og våt. Slik vil det fortsette de kommende dagene, ifølge meteorologens prognoser.

- Beklageligvis blir det slik til langt ut i neste uke. Så det er ikke annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet, er beskjeden.

I Nord-Norge venter meteorologen skyet vær i helga. Lørdag blir stort sett tørr for hele landsdelen, mens det søndag ventes regn fra Bodø og nordover.