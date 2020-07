Meteorologen: - Varmen på vei til landet

Nord-Norge nyter fine sommerdager, og varm luft er på vei.

OSLO (Nettavisen): Etter en uke med sommervær av det kjølige slaget i Norge, er det nå litt varme på vei til hele landet, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Unntaket er Svalbard, der de kan ta høyde for sludd.

På kartanimasjonen Meteorologisk institutt presenterte tirsdag er rød farge varm luft og blå farge kald luft.

Nyter fine sommerdager i nord

Akkurat nå nyter Nord-Norge fine sommerdager. Ved 12-tiden var det strålende sol og 18 grader i Tromsø.

Og det stopper ikke der. I Nordland og Troms og Finnmark er det utsikter til mer varme de nærmeste dagene:

- Ja, det er fint og sommerlig i Nord-Norge nå, og det fortsetter ennå noen dager. Det er mye sol. Det eneste er at det kan komme noen ettermiddagsbyger. Det ventes ettermiddagsbyger i Nordland, Troms og Vest-Finnmark onsdag og torsdag, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen tirsdag.

Hun tipser om Yrs værradar som kan fortelle deg 90 minutter fram i tid hvor du kan vente bygene.

Venter opp i 22 grader

Det ventes makstemperaturer opp i 22 grader i landsdelen denne uken. Onsdag ventes det 20 grader blant annet i Brønnøysund, Bodø og Tromsø, mens Bardufoss kan vente seg 21 grader. Torsdag ventes temperaturen å passere 20 grader flere steder.

Også i Sør-Norge ventes det varme, noen hetebølge er det ikke snakk om.

- Det er vel ikke akkurat snakk om jubelvær i Sør-Norge, sier Borander, men forventer temperaturer opp mot 20 grader og en stigende tendens inn mot helgen. Da kommer riktignok også et lavtrykk inn fra sørvest som er ventet å prege været oppover kysten.

Men det er altså mye å glede seg over på værkartet denne uka:

- Lange perioder med sol og herlige sommertemperaturer, oppsummerer meteorologene på Twitter.

Farevarsel for Østlandet

- Det er ute farevarsel for styrtregn i sørlige deler av Østlandet . Tirsdag kveld ventes det kraftige regnbyger, kan hende med torden. Lokalt kan det komme 15-20 millimeter på en time og 25-35 millimeter på tre timer, melder meteorologene på Twitter.

Varselet gjelder for fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Buskerud (Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold, skriver Meteorologisk institutt).

«Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning», heter det om konsekvensene i farevarselet.