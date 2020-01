Meteorologen: – Folk er vant til mildvær, så dette kan komme brått på

Lavere temperaturer og nedbør kan føre til glatte veier over hele Østlandet de neste 24 timene, mens andre deler av landet «slipper unna» med bare nedbør, melder meteorologen.

De relativt lave temperaturene på Østlandet mandag vil fortsette å synke frem til tirsdag morgen. Kombinert med nedbør vil dette føre til glatte veier flere steder:

– Det er særlig indre strøk av Østlandet som vil få nedbør. Her var temperaturen mellom minus én til pluss tre grader mandag formiddag, og på tirsdag vil det bli enda kaldere. Da blir det alltid glatt på veiene, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen.

Se video av lavtrykk og nedbørsfelt øverst i saken.

I kyststrøkene var det litt varmere, forteller han, men også her vil temperaturene synke de neste 24 timene:

– I Oslo var det for eksempel seks grader mandag morgen, men her vil det bli ned mot én til tre plussgrader tirsdag. Det betyr snø i høyden og lengre inn i landet, og da vil det også bli glatt. Snøgrensen vil være på rundt 200 til 500 meter.

Glatte veier kan komme brått på folk

At mer eller mindre hele Østlandet ligger på rundt null grader det neste døgnet vil føre til slaps enkelte steder og is andre steder. Det vil også komme nedbør onsdag, men ikke like mye som tidligere i uken.

– Er folk forberedt på dette, tror du?

– Det er ikke sikkert. Folk er jo vant med at det har vært oppholdsvær og mildt i flere uker nå. I morgen og i overmorgen skal man ikke langt unna Oslo før man finner snø. Det kan komme brått på folk, sier Sarchosidis.

Kaldt i Nord-Norge

Temperaturforskjellene i Norge var enorme natt til mandag. Mens man i Tafjord på Sunnmøre kunne «nyte» småpene 10,8 plussgrader i natt opplevde kautokeinoværingene lengre nord minus 37 grader på det kaldeste i løpet av natten. Det er en forskjell på nesten 50 grader.

MINIMUMSTEMPERATURER: Dette kartet viser minimumstemperaturene i Kautokeino i natt. Foto: (@Meteorologene på Twitter)

– Lav himmel fører til kaldt vær. I Tromsø var det minus 14 grader, som også er svært kaldt selv for oss, forteller Sarchosidis fra sitt kontor i Troms.

Det kalde, men fine oppholdsværet vil fortsette i landsdelen de neste dagene.

– Bare i Nordland vil nedbøren være litt av og på, sier han.

Nedbør også sør for Stadt

Nedbøren på Østlandet gjelder også for store deler av resten av Sør-Norge, men her er det mindre sannsynlig at temperaturene vil skape trafikkproblemer i lavlandet:

– Både Sørlandet og Vestlandet vil få nedbør de neste par dagene, kun Trøndelag slipper unna med oppholdsvær. Sørlandet vil nok få fint vær på onsdag, ellers vil det være vekslende. Men det blir langt roligere i Sør-Norge nå enn hva det har vært tidligere i januar, vi snakker ikke om noen storm nå, forteller Sarchosidis.

Omsider snø i Oslo?

I går fortalte statsmeteorolog Kristian Gislefoss at hvis det ikke kommer et overraskende snøfall i Oslo de neste dagene, vil dette være første gang det blir registrert en helt snøfri januar i hovedstaden. Statsmeteorolog Sarchosidis forteller at værinteresserte har noen nervepirrende dager i vente:

– I Oslo kan man få oppleve snøfall torsdag eller fredag. Sannsynligheten vil være aller størst den aller siste dagen av måneden, altså fredag, så det blir spennende å se, ler Sarchosidis til Nettavisen.