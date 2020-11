Meteorologen: – Ingen tvil om at det er fredag den 13. i dag

Lavtrykkene står i kø utenfor norskekysten.

Den mest urovekkende bokstaven av dem alle, L, lurer ute i Nordsjøen. Og det er ikke bare én av dem, men en hel rekke.

Sjekk grafikken øverst i saken.

– Sør for Stadt og Dovre blir det mye skyet vær og regn gjennom helgen. Det kan hende lørdagen ikke blir så aller verst for Østlandet, men ellers blir det perioder med regn over hele fjøla, sier vakthavende meteorolog, Martin Granerød, til Nettavisen.

Meteorologen er ikke i tvil om hvem som får det aller verste været:

– Det er spesielt Sør- og Vestlandet som kommer til å få mesteparten av regnet. Det er vind direkte ifra sør og sør-vest, og da er det gjerne Agder og Rogaland som får mest nedbør i denne omgang. Det er ikke helt farevarsel-nivå, men det blir en god del, slår meteorologen fast.

Et farevarsel som faktisk kommer er et for høy vannstand i Vestland fylke. Dette gjelder for søndagen, sier Granerød:

– Den første toppen kommer natt til søndag, rundt midnatt. Så før det er det greit å sjekke fortøyninger og at alt er i orden nede i strandlinjen.

Lengre nord blir det bedre vær:

– I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det en del sol i løpet av helgen, og videre nordover blir det høyt skydekke og perioder med sol. Lørdag ettermiddag og kveld kan et frontsystem skape litt nedbør for Nordland og Troms, mens i indre strøk blir det mer skyet vær, selv om det ikke blir spesielt mye nedbør, sier Granerød.

På Twitter skriver meteorologene:

– Det er ingen tvil om at det er fredag den 13. i dag. Vi sjekka nettopp prognosene, og lavtrykkene står i kø ute i havet på vei mot #SørNorge . Det finnes heldigvis (?) ikke dårlig vær, bare dårlige klær, så du kan like gjerne finne de frem med én gang.

