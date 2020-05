Nyt finværet mens du kan.

Værgudene har gitt så godt som hele Norge mulighet til å nyte fridagen første pinsedag, og finværet fortsetter også i morgen:

– Pinsen slutter bra for de aller fleste. Nå har varmen og finværet også kommet lengst nord i landet. I Finnmark vil det nok være litt mer skyer nordøst, men det har vært ganske brukbart i deler av Troms og Finnmark i dag, og i morgen blir det nok over 20 grader i alle landets fylker, lover vakthavende statsmeteorolog Marit Berger overfor Nettavisen.

Men om du ikke har hatt anledning til å nyte varmen og solstrålene i dag, så begynner du å gå tom for tid, for denne gang:

– Når pinsen er over er det litt mer skiftende vær på gang. I sør holder nok finværet seg frem til tirsdag, kanskje også deler av onsdag, men torsdag og fredag blir det nok mer grått og vått i sør, i tillegg til lavere temperaturer.

Meteorologen forklarer at det er høytrykket som har ligget over Skandinavia den siste tiden som takker for seg:

– Det svekkes utover i uken. Da blir det litt mer ustabilt vær. Det blir et veldig klart skifte, særlig i sør.

SOL OG BADING: Slik så det ut ved Sørenga i 16-tiden søndag. Lignende scener får man neppe neste helg, hvis meteorologen får rett. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Det gjør at neste helg sannsynligvis ikke blir i nærheten av like solfylt og varm som denne:

– Neste helg ser ikke spesielt bra ut for Sør-Norge. Jeg skal ikke anslå noen nedbørsmengder, men det ser ut til at det kan komme en god del nedbør i løpet av fredag og lørdag.

– Hvor kommer det mest, tipper du?

– Sånn som det ser ut nå så ser det egentlig ut som om det kan komme i hele den sørlige delen av Norge, fra Trøndelag og sørover. Det er nok en situasjon der det er litt usikkerhet, med tanke på nøyaktig hvor det ender opp, sier meteorologen til Nettavisen.

Slik ser været ut for de største byene den kommende uken, ifølge Yr.no:

Bergen:

Foto: Skjermdump (Yr.no)

Trondheim:

Foto: Skjermdump (Yr.no)

Oslo:

Foto: Skjermdump (Yr.no)

Kristiansand:

Foto: Skjermdump (Yr.no)

Lengre nord ser det litt lysere ut, bokstavelig talt:

– I Nord-Norge blir det også litt forbigående dårlig vær på onsdag og torsdag, men det ser ut som at det blir litt bedre der til helgen, spår Berger.

Tromsø: