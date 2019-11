Østafjells har stort sett gråværsskyer i vente, mens Vestlandet og Trøndelag får det beste været.

OSLO (Nettavisen): - En kveld foran peisen med kakao, pledd og bok? Det er forslaget fra Meteorologisk institutt for deg i gråværssonen. Det er varslet en nokså grå værmelding for de neste dagene for deler av Sør-Norge.

Men værsituasjonen byr på noen overraskelser denne uka:

- Det er ganske uvanlig, for det er ikke Østlandet, men Trøndelag og Vestlandet generelt som får det beste været, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til Nettavisen tirsdag.

På prognosene han sitter med ser det slett ikke så verst ut for strekningen fra Stavanger og opp til Bodø.

Blokkerer lavtrykk vestfra

- Lavtrykkene kommer ikke vestfra som de vanligvis gjør. Det er høytrykk over Russland, og dette blokkerer for lavtrykkene vestfra. Dermed kommer de sørfra i stedet. Det betyr blant annet at indre og nordlige deler av Oppland ligger skjermet og kan oppleve sol i størstedelen av perioden, sier Sarchosidis.

Fra Sørlandet og inn mot Oslo og langs svenskegrensen ser det grått ut.

Det er heller ikke så store endringer i vente de nærmeste dagene:

- Høytrykket beveger ikke mye på seg, så Østafjells vil fortsette å få samme vindretning fra sør. Det bringer inn varme og fuktige luftmasser, så det er ingen store endringer i vente med det første, sier meteorologen.

Sjekk ditt værvarsel på yr.no

VÆRVARSEL: Slik ser værvarselet på yr.no ut for byene Stavanger, Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø de nærmeste dagene. Foto: (yr.no)





Trondheim solvinner i november

Så langt i november er det faktisk Vestlandet og Trøndelag som har hatt det beste været, mens det Østafjells har vært mye gråvær. Trondheim kan for eksempel smykke seg med 49,2 soltimer i november, mens regnvante bergensere kommer tett på med 46,5 soltimer.

Det siste døgnet har det kommet mye nedbør Østafjells. Det meste av nedbøren har kommet som regn, men lenger inn i landet har det snødd. Flere steder er det målt nedbør på over 30 millimeter.

TRONDHEIM SOLVINNER: Kartet viser antall soltimer så langt i november for Trondheim, Bergen, Løken, Kise og Oslo. Foto: Faksimile (Meteorologisk institutt/Yr)

Gråværsskyer i vente

Meteorologisk institutt drar fram Arendal som typisk eksempel på værvarselet denne uka. Her er det det gråværsskyer i vente så langt øyet kan se.

- Dessverre er det ingen sol i sikte de neste dagene heller, det gjelder hele Østafjells, lyder beskjeden på Twitter.

Tirsdag formiddag var det ingen minusgrader å se noe sted på kysten av Norge.

- Mildt, fuktig høstvær har tatt over, og den kalde værtypen vi har hatt den siste perioden, ser ikke ut til å komme tilbake med det første, ifølge meteorologene.

Se de siste Twitter-meldingene fra Meteorologisk institutt her: