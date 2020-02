Meteorologen: – Nyt finværet i dag - det varer ikke lenge

Mange nordmenn har vinterferie denne uken, og først i dag letter været for de aller fleste, men det varer ikke lenge, skal vi tro meteorologen.

Sol og lettere skydekke for hele landet, det er gladmeldingen fra meteorologen i dag:

– Vi får en liten pause fra lavtrykkene, sier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til Nettavisen onsdag morgen.

– Det kan henge igjen noen skyer i Finnmark og Troms, og kanskje også Nordland, tidlig på dagen, men disse vil forsvinne etter hvert. Været er i bedring, forteller hun, før hun legger til at Spitsbergen ikke er like heldig i dag - her er det nemlig en god del vind og nedbør onsdag.

Mildvær er dårlig nytt

Finværet ellers i landet bør man nyte mens man kan. Allerede natt til torsdag kommer det relativt varm luft inn fra vest, slik du kan se i videoen øverst i saken.

Problemet er at denne luften også er veldig fuktig.

– Sent i kveld og i natt kommer det en vindøkning og nedbør inn fra vest. Dette været vil bre seg utover hele Sør-Norge de kommende dagene, forteller Andersen.

Artikkelen fortsetter etter avstemningen.

I mange tilfeller «blokkerer» fjellene i Sør-Norge nedbørsfelt ifra denne delen av landet, slik at Østafjells blir liggende i le. Det vil ikke skje nå:

– For den østlige delen av landet vil det være to lavtrykk som påvirker været: Hovedlavtrykket som ligger i nærheten av Island og et litt mindre ett som kommer inn fra Skagerak.

Sistnevnte gjør at regnet sniker seg sør for fjellene, og vil påvirke været også der på torsdag. Ifølge yr.no kan det komme så mye som 40 mm med nedbør i Oslo-området i løpet av torsdag.

– På fredag blir det nok litt lettere her igjen, før det muligens blir litt nedbør natt til, og først på, lørdagen. Søndag blir litt lettere igjen på Østlandet. I vest er det mer sikkert at det blir vått alle dagene framover, sier Andersen til Nettavisen.

Nedbør også nord i landet

Nord for Trøndelag blir helgen stort sett preget av nedbør, men det blir ikke like ille som for Vestlandet sin del:

– Nedbøren og den varme luften som kommer inn fra vest vil ikke nå denne delen av landet før på fredag. I Troms og Finnmark vil denne nedbøren stort sett komme som snø, forteller Andersen.

Sprenger for å åpne stengte fjelloverganger

Været har begynt å slippe taket i fjellområdene, men enkelte fjelloverganger er fremdeles stengt som følge av uværet som har vært her de siste dagene. E134 Haukelifjell har vært stengt i dagevis på grunn av enorme snømengder. Onsdag morgen starter Vegvesenet sprengningsarbeid for å få åpnet veien, melder NTB.

Kontrollingeniør Stein Aasheim i Statens vegvesen anslår at arbeidet er ferdig ved 11-tiden.

– Da er området blitt skredsikret, og vi vil kort tid etterpå åpne for kolonnekjøring og arbeide med å utvide bredden på veien. Vinden har roet seg, og nå er det klarvær og solskinn. Så dette ser lyst ut, sier han til NTB.

Status for fjellovergangene klokken 10.30 onsdag er følgende:

* Riksvei 7 over Hardangervidden: Kolonnekjøring.

* Europavei 134 over Haukelifjell: Stengt. Forventes åpnet i ettermiddag.

* Riksvei 13 over Vikafjellet: Stengt. Åpnes ikke i dag.

* Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland: Stengt. Åpnes ikke i dag.

* Fylkesvei Tyin - Årdal: Åpent.

* Europavei 16 over Filefjell: Åpent.

Onsdag formiddag er også Bergensbanen fremdeles stengt etter snøraset som gikk mellom Myrdal og Hallingskeid mandag. Skadene er omfattende, melder Bane Nor:

– Bane Nor vil trenge hele onsdag til opprydningsarbeid, og det er for tidlig å anslå når høyfjellstrekningen kan åpnes for trafikk, skriver Bane Nor onsdag formiddag.