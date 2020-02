Meteorologen: – Sjeldent lavt trykk

Et enormt lavtrykk i Atlanterhavet skaper værproblemer over hele landet denne helgen, og kommende uke blir det ikke mye bedre.

Trykket, som i øyeblikket befinner seg sør for Island, var på sitt laveste i går:

– Selv om det er et stykke unna oss så påvirker lavtrykket været, ikke bare i Norge, men i store deler av Europa, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til Nettavisen søndag ettermiddag.

Lavtrykket svekkes gradvis utover mandag og tirsdag, men vil likevel være med å påvirke været disse dagene.

– Det blir mye vind og dårlig vær. De slipper ikke unna i nord heller, selv om det meste av aktiviteten er her i sør, sier Haga.

Av områdene i sør er det Østafjells som slipper billigst unna, ettersom dette ligger i le bak fjellene. Her kan det bli nokså vårlige temperaturer og fint vær de kommende dagene, lover meteorologen. Resten av Sør-Norge er ikke like heldige.

Se video av nedbørsfeltet øverst i saken.

– Det vil være Vestlandet og Trøndelag som får mesteparten av nedbøren. I Trøndelag vil det komme som regn, mens Vestlandet kan få snø litt opp i høyden, forteller Haga, som setter en snøgrense på rundt 500-800 meter.

Letter onsdag

Onsdag letter været litt, når en svak høytrykksrygg fører til at Sør-Norge får litt pusterom, men gleden blir kortvarig:

– Torsdag får vi et nytt lavtrykk inn fra vest, og det kan se ut som at det kommer enda flere lavtrykk etter det igjen, men akkurat det er foreløpig litt usikkert, sier Haga.

Værsituasjonen vil føre til kraftig vind i hele landet, advarer meteorologen.

Flere farevarsler

Yr sin liste over farevarsler er lang som et vondt år. Blant varslene finner man både jord- og snøskredfare, kraftig snøfokk og kuling for hele landet. Søndag ble 60 innbyggere isolert som følge av et jordras i Vestland.

I tillegg har Yr sendt ut farevarsel om høy vannstand for Skagerakskysten. Dette har også sammenheng med det lave lufttrykket.

– Denne helgen er det derimot ikke like mye astronomiske bidrag som sist, men man vil få en ganske høy vannstand mellom klokken 10 og 12 mandag, rundt 115 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene, forteller Haga.

Selv om månen ikke er med på å skape kaos denne gangen kan det likevel være lurt å sikre gjenstander i strandsonen. På nettsidene sine skriver Yr at det kan forekomme lokale oversvømmelser og at det er fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.