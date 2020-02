Meteorologen: – Tydelig skille mellom vest og øst

For mange i Sør-Norge er vinterferien nå i gang, men i år er det lite som tyder på at solvegg, appelsin og skitur i fjellet er veldig aktuelt, melder meteorologen.

– Akkurat nå har vi kanskje det mest ålreite været vi får hele uken - det blir en helt annen værsituasjon allerede i kveld, sier Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli til Nettavisen lørdag formiddag.

I går skrev Nettavisen om at det er sendt ut gult farevarsel for både regn og vind i store deler av Sør-Norge. Dette kan gi en svært sur start på ferien for mange reisende, og kan ramme både ferjer, fly og veitrafikk.

– Vi står generelt overfor en ganske urolig uke. Allerede i kveld begynner det å øke på med vind, og Vestlandet spesielt får mye nedbør, sier Fagerli.

Se grafikk av været øverst i saken.

Han ber folk som har planer om å dra på eller via fjellet om å tenke seg om både en og to ganger.

– Det kan bli utfordrende, og hvis du allerede er på fjellet så blir det nok ikke det aller beste været å ferdes ute i, forteller han.

FINT, ENN SÅ LENGE: Tidlig lørdag ettermiddag er det solskinn og tilsynelatende fint vær på Filefjell. Det kan snu allerede i kveld, melder meteorologen. Foto: Webkamera (Statens Vegvesen)

Mildt

Det er ikke bare vinden som kan skape problemer:

– Det er relativt mild luft som kommer inn. Regn og høy snøgrense kan gjøre det ganske glatt flere steder. Uansett vil det være trøblete å bevege seg, for dem som kommer seg avgårde.

Værsituasjonen vil være ganske lik helt frem til tirsdag, med byger på Vestlandet og vind i fjellet. Fjellene kan derimot redde Østlandet, mener statsmeteorolog Kristen Gislefoss:

– Vinden kommer først fra sør, men vil etter hvert dreie lenger vest, forteller han til Nettavisen.

Fagerli er enig i dette:

– Lavlandet Østafjells vil bli liggende i le for vinden. Vi kommer nok til å få et veldig tydelig vest-øst-skille på den måten, sier han.

Rekordkraftig lavtrykk, men bedring utover uken

Lavtrykket grenser mot rekord, forteller Fagerli:

– Med unntak av lavtrykk i forbindelse med tornadoer, så er det omtrent rekord for Atlanterhavet, og fordi lavtrykket er så dypt så er det også veldig stort. Det strekker seg omtrent fra Azorene i sør og helt opp til Svalbard og nordvestlige deler av Russland i nord.

Det er likevel lys i enden av tunnelen for dem som vil ut og nyte vinterferien i sør:

– Det kan hende vinden roer seg litt utover tirsdagen, og foreløpig peker onsdag seg ut som den beste dagen den kommende uken. Da blir det kjøligere og mye mindre vind, som følge av en høytrykksrygg som passerer.

Kortvarig glede

Høytrykket vil likevel ikke gi mye sol og fint vær:

– Det er på'n igjen på torsdag, med et nytt kraftig lavtrykk, som har med seg en ny storm. På fjellet blir det da vindfullt ut helgen, slik det ser ut nå. Fredag og lørdag blir nok aller verst og noe blå himmel blir det nok ikke, forteller Fagerli.

Variabelt i Nord-Norge

Også de nordlige delene av landet blir påvirket av det rekordkraftige lavtrykket i Atlanterhavet:

– Generelt sett vil man ikke få like mye vær og vind her, men perioder med nedbør vil en i hvert fall få. Den sørvestlige vinden ifra sør vil gjennom denne helgen bevege seg oppover mot Nord-Norge også.

Også her kan det bli nokså vindfullt den kommende uken, med sørvestlig kuling, melder meteorologen fra Storm.

– Etter hvert blir det kaldere og snøbyger, når vi kommer til tirsdag og onsdag. Man vil nok se et større opphold mellom nedbøren her enn lengre sør.

Fagerli spår også en god del skiftende temperaturer for de nordligste delene av landet, noe Yr støtter opp om. I går klokken 19 ble det nemlig målt 27,4 minusgrader i Kautokeino, mens det søndag kveld, 48 timer senere, er meldt «bare» fire minusgrader samme sted.