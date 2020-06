Meteorologen: – Veldig fin Sankthansaften mange steder

Tirsdag kveld feires Sankthansaften med store bål flere steder, og stort sett vil de fleste få meget fint vær, lover meteorologen.

Til tross for ustadig vær flere steder i landet de siste dagene er det i ferd med å bli bedre, akkurat i tide til Sankthansfeiringen tirsdag, lover meteorologen:

– Utpå kvelden vil temperaturen ligge på rundt 23-24 grader i Oslo for eksempel. Her blir det rolige vindforhold og fint vær. Det samme gjelder egentlig Sørlandet også. Det blir godt og varmt, men her kan det bli litt mer vind enn på Østlandet. Det vil ligge på opp imot frisk bris på kysten, lover statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

Les også: Mye nedbør gir oransje flomnivå i flere elver

Temperaturene vil også være et par grader lavere her enn på Østlandet, men ingen av disse to landsdelene vil få noe regn, legger han til.

Vestlandet får også mye av den samme værtypen:

– Her blir det også fint vær, men litt mer skyer blir det nok utover, forteller Gislefoss.

– Det er også mulig med en og annen regnbyge, sier han, men legger til:

– Du er uheldig hvis du får disse regnbygene, det er du. Vinden her vil ligge på sørlig frisk bris, og temperaturene utover kvelden vil ligge på rundt 20 grader.

Lengre nord vil det bli en fin kveld de aller fleste stedene:

– I Trøndelag blir det rundt 23 grader, og rolige vindforhold. Også her blir det litt mer skyer utover kvelden og enkelte regnbyger i ytre strøk, men ellers blir det fint.

«#NordNorge kan vente seg en fin Sankthans i morgen. Det vil skye seg til utover kvelden, men temperaturen vil fortsatt være høy. Husk at det er lokalt skogbrannfare noen steder - vær forsiktig med åpen ild.» skriver Meteorologene på Twitter. Foto: @Meteorologene (Twitter)

– I Nord-Norge så ser det ut til at det blir lite nedbør også her. Opphold og perioder med sol, gradvis tilskyende fra sør utover kvelden, så først Nordland, senere på kvelden Troms. Det vil også være tåkeskyer på østkysten av Finnmark. Temperaturen her ligger nok under 20 grader de fleste steder i nord, rundt 15-16 grader.

– Så alt i alt så får de fleste en veldig fin Sankthansaften altså, med unntak av de få stedene det kan komme en og annen regnbyge. Da er det særlig kysten av Trøndelag, stedvis på Vestlandet, hvor det er mulig, avslutter Gislefoss til Nettavisen.