Meteorologen advarer: - Det blir en utfordrende situasjon

Kraftig vind i Nord-Norge kan gi mange en tøff inngang til helgen.

OSLO (Nettavisen): - Vi har sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast i Nord-Norge fra fredag. Det ventes vindkast på 30 til 35 meter per sekund. Les detaljerte varsler på yr.no/farevarsel, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Områdene det gjelder er Helgeland, Salten, Ofoten, Troms og kyststrøkene i Finnmark.

- Det blir en utfordrende situasjon i helgen. Konsekvensene av den kraftige vinden er at løse gjenstander kan blåse av gårde, og ferje- og flyavganger kan bli kansellert, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

- Planlegg godt

Det dårlige været kan også gi problemer for bilister som skal over fjellet. Fredag morgen er E6 over Saltfjellet stengt på grunn av uvær.

- Det bli redusert sikt og snøfokk. Det er stor fare for kolonnekjøring. Jeg anbefaler å følge Vegvesenets meldinger, forteller meteorologen videre.

STENGT: E6 over Saltfjellet er stengt fredag morgen på grunn av uvær. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

- Det har vært stengt i hele natt, opplyser trafikkoperatør i Statens vegvesen, Håvard Langmo til an.no i 7-tiden fredag morgen.

Klokken 09.00 er det fortsatt stengt over fjellet.

Følg værvarselet fra yr.no her.

Granerød ber også folk ta sine forholdsregler, hvis man har tenkt seg ut på tur denne helgen i de utsatte områdene.

- Sjekk værmeldingen hvis du skal på topptur. Ta en god runde i forkant og planlegg godt, er oppfordringen fra meteorologen.

Best på Østlandet

I Nord-Norge blir det ordentlig med vær og vind, men i andre landsdeler forventes det bedre vær.

- Det blir en god del skyer på Vestlandet, men det vil klarne opp utover helgen. På Østlandet starter helgen noe grått, men det blir fint vær på søndag, sier Granerød.