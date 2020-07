Meteorologen advarer: - Jeg ville ha ventet med toppturen

Hvis du skal starte ferien på sjøen eller i fjellet bør du ta forholdsregler.

Det er første fredag i juli og mange stempler ut i dag, og går rett inn i noen uker med ferie. På grunn av koronapandemien vil også de aller fleste av oss dra på norgesferie, enten med båten ut på sjøen eller til fots opp ett fjell. «Timingen» de neste dagene er imidlertid ikke den beste, skal vi tro meteorologen.

Sjekk værvarselet på yr.no

- Jeg hadde anbefalt at man venter med toppturen, hvis man kan det. Det blir kaldt flere steder, ned mot minusgrader på natten. Du bør i hvert fall ta med deg ullongs og regntøy, sier vakthavende meteorolog Marit Berger til Nettavisen.

Også minus i lavlandet

Det er ikke bare i høyden det kan bli vinterlige temperaturer de neste dagene. Bor du i lavlandet i disse områdene kan du like så godt hente frem vinterjakken, selv om kalenderen viser 3. juli.

- Øverst i Østerdalen, også på steder som Tynset og Røros, kan det komme kuldegrader natt til lørdag, forteller Berger.

- Vent med båtferien

Meteorologen har allerede anbefalt at toppturen kan settes på vent. Hun gjør også det samme om båtferien, hvis du har planer om å stikke til sjøs i helgen.

- Vær obs, hvis du skal ut med båten. Sjekk værvarselet nøye. Jeg ville heller ha ventet til neste uke. I Sør-Norge kan du få sterk kuling og antydning til liten storm i Skagerrak. Det er mye vind for en småbåt, hevder meteorologen.

Ellers blir været ustabilt store deler av landet de neste dagene.

- Det er faktisk vanskelig å si helt konkret hvordan været blir. Det ser likevel ut som at Nord-Norge får det beste været, og at Midt-Norge kommer best ut av det, sier Berger.