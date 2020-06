Meteorologen advarer: - Stor skogbrannfare

Varmt og tørt vær de siste dagene gjør at det anbefales å være meget forsiktig med åpen ild i skogen.

Det nærmer seg slutten av pinsehelgen, og flere steder i landet har fått temperaturer godt over 20 grader. Det har også vært lite eller ingen nedbør flere steder, spesielt Østafjells. Derfor kommer meteorologen med en klar advarsel 2. pinsedag.

- Det har vært varmt og tørt den siste tiden #østafjells noe som har ført til lokalt stor skogbrannfare. Hold deg oppdatert på yr.no/farevarsel, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

På yr.no opplyser Meteorologisk institutt at faren øker fra mandag 1. juni, og at de anser faren som over torsdag 4. juni klokken 09.00. Like før pinsehelgen kom også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med en klar oppfordring.

- Vi oppfordrer folk til å vise ekstra aktsomhet når de er på tur i skog og mark i pinsen. Ikke tenn opp bål og ikke driv med bråte- og vernebrenning, sa direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Været var fantastisk for mange siste helg, men meteorologen hadde en klar advarsel:

- Et veldig klart skifte

Utover uken vil det imidlertid bli kjøligere i store deler av landet, og det forventes også at det skal komme nedbør.

- Når pinsen er over er det litt mer skiftende vær på gang. I sør holder nok finværet seg frem til tirsdag, kanskje også deler av onsdag, men torsdag og fredag blir det nok mer grått og vått i sør, i tillegg til lavere temperaturer, fortalte vakthavende meteorolog Marit Berger til Nettavisen.

Meteorologen opplyste videre at det er høytrykket som har ligget over Skandinavia den siste tiden som takker for seg:

- Det svekkes utover i uken. Da blir det litt mer ustabilt vær. Det blir et veldig klart skifte, særlig i sør.

En del nedbør

Det er dermed bare å nyte siste rest av pinsen på mandag, fordi førstkommende helg blir ikke i nærheten av forrige helg, skal vi tro meteorologen.

- Neste helg ser ikke spesielt bra ut for Sør-Norge. Jeg skal ikke anslå noen nedbørsmengder, men det ser ut til at det kan komme en god del nedbør i løpet av fredag og lørdag.

– Hvor kommer det mest, tipper du?

- Sånn som det ser ut nå så ser det egentlig ut som om det kan komme i hele den sørlige delen av Norge, fra Trøndelag og sørover. Det er nok en situasjon der det er litt usikkerhet, med tanke på nøyaktig hvor det ender opp, sa Berger til Nettavisen.