Meteorologen advarer: Nå kommer regnet

- Man skal aldri si aldri med dette været.

Før helgen kunne landets meteorologer komme med en gladnyhet til folk å på Sør- Østlandet. Helgeværet skulle bli strålende, med gode temperaturer og sol.

De høyeste temperaturene har latt vente på seg, og sola har brukt flere timer både lørdag og søndag på å titte frem. Selv om det ikke ble like bra vær som det ble meldt før helgen, er det fremdeles både varmt og sol ute.

Været snur

Nå kan Meteorologisk institutt fortelle at det fine været varer noen dager til, men så snur det.

– Det ser ut til at sommerværet vil fortsette et par dager til. Det er fortsatt varm luft, lite vind og et høyttrykk som styrer været, forteller vakthavende ved Meterologisk institutt, Siri Wiberg til Tønsbergs Blad.

Hun opplyser at sommerværet vil vare helt frem til onsdag, så blir det nemlig mer usikkert.

– Det blir mer usikkert utover uken, og på fredag ser det ut til å komme et lavtrykk. Da kan det også hende det kan komme noen byger, sier Wiberg til avisen.

Nærmer seg høst

Til Romerikes Blad opplyser Wiberg at vi på en måte er på vei inn i høsten nå i slutten av august, men at det har vært en svært sommerlig start på måneden.

- Kanskje blir det litt mer normale august-temperaturer mot slutten. Om det betyr at det er høsten som kommer eller om vi får sommeren på retur i september er ikke lett å si. Man skal aldri si aldri med dette været, sier hun til avisen.

Allerede i nord

Lenger nord i landet er det allerede merkbart mindre sommer-følelse.

- Det er ute farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast i Troms . Lørdag kveld og tidlig natt til søndag ventes vestlig sterk kuling, med vindkast på 25 til 30 m/s utsatte steder. Husk å sikre løse gjenstander.