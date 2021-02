Neste uke blir det et solid værskifte, både i nord og sør.

Et høytrykk som beveger seg sørover på kontinentet vil påvirke været i hele Norge fremover. Spesielt Sør-Norge kommer til å oppleve dette til uken:

– Det blir en helt annen værtype neste uke enn det vi har hatt i ganske lang tid i sør nå, med den tørre, pene og kalde perioden. Nå blir det mer skyer, perioder med nedbør og etter hvert stigende temperatur. Det fine været i sør tar slutt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Walløe til Nettavisen.

– Men selv om finværet tar slutt så blir det jo litt deilig å slippe tosifret minus fremover?

– Ja, det kommer jo an på hvordan man ser på det, sier Walløe, og forteller at det i både vestlige og østlige deler av Sør-Norge har det vært svært kaldt den siste tiden:

– Bergen og Stavanger har vel hatt det mest ekstremt, i forhold til hva man er vant til, men også på Østlandet har det vært veldig kaldt, selv om det har vært stor forskjell på natt og dag, i og med at det har vært mangel på skyer, slår meteorologen fast.

Lite skyer på himmelen betyr at solen varmer om dagen, men at temperaturene faller raskt om natten.

Mildt og grått

– Fra mandag blir det jevnt over grått utover uken. Da vil forskjellen mellom natt og dag avta. Det vil fremdeles være minus om dagen, men minusgradene blir færre etter hvert, og i slutten av uken vil nok plussgradene komme inn over det meste av Sør-Norge. Det blir både mildere og gråere, sier meteorologen.

Fjellene i Sør-Norge vil, som de så ofte gjør, skape et skille mellom vest og øst:

– Ja, det blir nok mye skyer begge steder, men plussgradene ser ut til å ville komme fortere på Vestlandet enn på Østlandet, selv om det er vanskelig å si kategorisk nå. Den første nedbøren kommer inn på mandag. Da vil det snø flere steder i Sør-Norge, sier Walløe.

Sludd og regn?

Yr.no spår snø både i Bergen, Kristiansand og Oslo mandag. Også onsdag vil det komme nedbør, ifølge prognosene.

– Er det fremdeles snø vi kan vente oss, og ikke sludd og regn?

– Det blir nok begge deler. For Oslo og Østlandet er det snakk om snø. På Vestlandet så vil det nok komme i forskjellige former, sier Walløe, og legger til at det først og fremst er kyststrøkene i Sør-Norge som vil oppleve våt nedbør.

Trøndelag og nordover

I Midt-Norge og Nord-Nord vil været snu motsatt vei:

– Der er det jo nedbør mange steder nå, fra Trondheimsfjorden og nordover, men der blir det lettere vær når helgen har passert. Allerede i morgen blir det oppholdsvær i Trøndelag, og i starten av neste uke vil det samme skje i Nord-Norge. Godværet flytter seg nordover, avslutter Walløe.

