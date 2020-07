Meteorologen: Her nærmer temperaturen seg 25 grader

Norge går inn i en ustabil væruke, mens Sør-Varanger troner på topp som Norges varmeste sted og kan vente seg temperaturer opp i 25 grader.

OSLO/KIRKENES (Nettavisen): Savner du behagelige sommertemperaturer? Finnmark synes å være stedet denne uka. Søndag ble det målt 24,2 grader både i Pasvik og Nyrud i Sør-Varanger. Allerede klokka 09 mandag ble det målt 23,3 grader på Nyrud, og varmen ser ikke ut til å slippe taket med det første.

- Vi er ikke vant med at Finnmark er varmest i landet, men slik er det akkurat nå. Det ser ut til at varmen holder seg i østlige deler av Finnmark hele uka. Her kan det bli opp i 25 grader, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen mandag.

Hun forklarer Finnmarks nyvunne posisjon med det som skjer lenger øst. Det er veldig varmt nord i Russland, og i Sibir kjemper brannmannskapene mot store skogbranner.

UVANLIG: Værsituasjonen i Norge er snudd på hodet denne uka. Mandag er det ventet varmeste vær i nord med temperaturer opp i 25 grader. Foto: (Meteorologisk institutt)

Tørrest på Sørlandet

Norge går inn i en ustabil uke når det gjelder været, og først mot slutten av uka er det utsikter til at sommervarmen vender tilbake lenger sør.

- Det blir både vått og ikke de helt høye temperaturene, men skal vi peke ut en værvinner nå tidlig i uka, må det blir Agder og Sørlandet. De får det tørreste været. Det blir ikke kjempevarmt, men opp mot 20 grader, sier Borander.

HETEBØLGE: Spanske meteorologer er mandag ute og advarer for hetebølge som kan bringe temperaturen opp i 40 grader. Foto: (Aemet)

Hetebølge i Spania

Lenger sør i Europa er det sendt ut farevarsel for hetebølge blant annet i Spania, der det ventes temperaturer opp i 40 grader. Her hjemme er utsiktene for de fleste 18 til 20 grader på det meste denne uka, altså med unntak av finnmarkingene.

- Det er vel ikke helt de sommertemperaturene vi forventer oss. Mange steder er det rundt 15 grader og av og på med regn. Men også i Finnmark kan det bli vått med noen kraftige byger og torden de neste dagene, sier meteorologen. Likevel ser det altså ut til at varmen holder seg akkurat det.

- Det blir vel en litt lummer følelse, sier Borander.

- Når vi nærmer oss helgen, ser det ut til at lavtrykkene som dominerer erstattes av mer roligere vær og et høytrykk som bygger seg opp i sør. Det blir varmere og ikke like vått, forsåvidt i hele landet fra helgen, sier hun.

SOMMER I NORD: Sola skinner og temperaturen stiger i Kirkenes mandag, der meteorologen ikke blir overrasket om gradestokken når 25 grader. Foto: Tore Sandø (iFinnmark)

- Vi kan se med større optimisme fram mot lørdag og søndag og starten av neste uke når det gjelder sommerværet, og da er vi kanskje over på litt mer lokale ettermiddagsbyger, sier meteorologen.

Været som dominerer i Norge mandag er et større lavtrykkssystem som kom inn før helgen og som nå ligger og sirkulerer i havet vest for oss. Fra midten av uka kommer det inin et nytt lavtrykk fra øst, før det kan bli tørrere vær i Sør-Norge fra torsdag av.

Mest nedbør denne uka er ventet på Nordvestlandet og videre nordover.

