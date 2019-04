Meteorologen: Kald inngang til påska

Nok snø, melder flere skisteder, og meteorologene varsler en kjølig inngang til påska.

OSLO (Nettavisen): Inngangen til påska blir kald i Norge, melder Meteorologisk institutt fredag.

- Det er umulig å gi et detaljert varsel for påskeværet over en uke fram i tid, men langtidsprognoser for luftmassene over oss kan likevel gi en god indikasjon på hvordan været blir første del av påska, skriver meteorologene på Twitter.

Nok snø for skielskere

Skal du oppsøke snøen i påska, er ekspertene sikre på at det er nok både for deg som vil gå langrenn og deg som stå alpint.

- Ja, vi får en rekke henvendelser på dette med snø til påske. Folk er bekymret for at de ikke får den tradisjonelle fjellpåsken de er vant til og har så lyst til å oppleve år etter år. Da kan vi betrygge alle med at det blir drømmepåske til fjells også i år, sier Anita Hansen på turistkontoret i Lillehammer ifølge en pressemelding fra Visit Lillehammer.

På Skeikampen er snødybden 80 centimeter. På Sjusjøen meldes det om 1 meter snø i terrenget. På Kvitfjell og Hafjell alpinsenter meldes det om flotte bakker med nok snø til påske.

- Faktisk er det så gode forhold at alle løyper holdes åpne i påsken forteller markedsansvarlig i Hafjell, Alpinco, Camilla R. Fjellvang.

Fredag viser snølista på Yr.no at det er 45 centimeter på Tryvannshøgda i Oslo, 92 centimeter på Rena i Hedmark, 98 centimeter på Lesja i Oppland og 51 centimeter på Beitostølen i Buskerud, for å nevne noen eksempler.

Snø i grensetraktene

Om du lurer på hvordan været blir neste døgn, har meteorologene også utarbeidet et kart som gir det en oversikt over værsystemene som rår akkurat nå. En kjerne av kald luft sørger for lavt skydekke, lave temperaturer og nedbør Østafjells det nærmeste døgnet, heter det i en melding fra Meteorologisk institutt fredag ettermiddag.

- I noen områder, særlig rundt svenskegrensen, vil nedbøren falle som snø, heter det videre.

as