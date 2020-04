Meteorologen: Kjølig palmehelg, men søndag kommer varmlufta

Et kaldt luftdrag over landet avløses søndag av varmluft som kan bringe temperaturen opp i 10 grader på det meste.

OSLO (Nettavisen): - Det er kalde luftdrag over hele landet, også inn mot lørdag, men så kommer mildere luft sørfra, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen.

- Opp i 10 grader

Søndag kommer varmlufta og kan bringe temperaturen opp i 10 grader Østafjells og på Vestlandet sør for Stad, men helga starter kjølig, og i Nord-Norge er det fortsatt utsikter til snømåking til langt inn i påskehelga.

Slik kan værvarselet oppsummeres på terskelen til palmehelg og påskeferie for mange skolebarn som har tilbrakt de siste ukene med fjernundervisning i hjemmet. Det er lyspunkter i værvarselet, men også mye innevær i sikte både i nord og sør.

Snø i Bergen

- Fredag er det til og med snø på bakken i Bergen, og i nord har det vært vinter lenge, sier Moxnes.

Lørdag kommer det litt snøbyger i nord, og det kan også komme snø- og sluddbyger sørover til Vestlandet sør for Stad. Østafjells ventes stort sett opphold, men det kan komme en og annen byge.

Mildere luft sørfra

- Utover lørdag kommer mildere luft sørfra, og da skifter det til sørlig sirkulasjon over Sør-Norge. Dette systemet drar seg etterhvert nordover, sier hun.

Natt til lørdag vil det være minusgrader også på Vestlandet sør for Stad, men så stiger det til 5-6 grader i lavereliggende strøk.

Mens Østafjells kan få litt nedbør, fortsetter det med snøbyger utover dagen lørdag i nord før varmlufta også der begynner å gjøre seg gjeldende.

- Søndag kommer enda mer varmluft inn, og det kan bli opp i 10 grader Østafjells, det samme på Vestlandet sør for Stad, sier Moxnes.

Når varmluftsfronten har passert, blir det etterhvert oppholdsvær, og fronten beveger seg videre nordover til Midt-Norge og Nordland.

Søndag blir en overgangsdag

Søndag blir en overgangsdag, ifølge meteorologen.

- Inn i neste uke venter vi en mildere værtype, og det kommer inn noen lavtrykk fra vest. Akkurat hvor de vil treffe er usikkert, men det ventes vind, mest på Nordvestlandet. Det ventes videre noe nedbør, hovedsaklig i vest og nord. Østafjells vil stort sett ligge i le i første del av uka, sier Moxnes.

I Nord-Norge vil nedbøren komme som sludd og regn langs kysten. Tirsdag og onsdag ventes ganske stor temperaturstigning i nord. I Tromsø kan det bli opp i fem-seks plussgrader. Deretter ventes temperaturen å synke igjen inn mot helgen. Det er ikke akkurat fint vårvær som ventes i Nord-Norge:

- For Nord-Norge er det ingen kjempegode værnyheter med det første. Det blir vinterlig og fortsatt behov for snømåking. Lenger sør venter vi vestavær i påskehelga. Et lavtrykk skal passere Østafjells. Det kan gi nedbør og ruskete vær, sier meteorologen.