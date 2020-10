Meteorologen med advarsel til hyttefolket

Stigende temperaturer sniker seg innover landet, men likevel bør de som har tenkt seg til fjells passe på.

For selv om det gryende vinterværet denne helgen snur tilbake til klassisk høstvær de fleste steder, er det noen som bør være ekstra obs.

- Man bør nok ha skiftet til vinterdekk nå om man skal til fjells. Det neste døgnet kommer snøgrensa til å være ganske lav, før den så går litt opp igjen på søndagen, men spørsmålet er om det fortsatt er litt snø igjen i veien likevel, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Magnus Haukeland, til Nettavisen.

Han forteller at snøgrensa i Sør-Norge vil ligge mellom 800-1000 meter for den nedbøren som kommer i natt. I Finnmark er det derimot sendt ut et snøvarsel i områder over 200 meter.

- Her er det ventet en del snø, rundt 20-30 centimeter i perioder, og det kan også komme helt ned til havnivå.

Fronten preger

Ellers er landet preget av en front som starter med å passere Vestlandet natt til lørdag. Dermed vil det være greit vær på dagen i dag, mens regnet venter på kvelden vest i landet.

På lørdag trekker den samme fronten over østover og vil gi mer regn der også.

- Det vil derimot være oppholdsvær midt på dagen på Østlandet, og også litt sol, etter regnet. Så ser det nok ut til at regnet kommer tilbake igjen på starten av søndag, sier Haukeland.

Statsmeteorologen forteller videre at den samme fronten vil kunne gi en hel del vind i Trøndelag og Nordland på søndag.

- Det kan bli en ganske sterk sørøstlig vind, men vi er ikke helt på farevarselnivå foreløpig.

- Kan bli utfordrende

Dermed ser det ut til å bli brukbare kjøreforhold for de fleste i lavlandet, med mindre man befinner seg i Finnmark, hvor det kan komme både sludd og snø.

- I Sør-Norge er det stort sett fjellovergangene jeg ser for meg kan bli utfordrende. Generelt de stedene fra 800 meter og høyere kan se ut til å få snø, advarer Haukeland.

Det kan likevel bli en lettere hjemreise for de som har tenkt til å tilbringe helgen på hytta. Søndag er det nemlig meldt mildere luft.

- Da øker også som sagt litt høyere snøgrense, forklarer meteorologen.