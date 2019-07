Meteorologen med gladmelding: - I neste uke kan det bli skikkelig varmt

Selv om de neste dagene ikke vil bli det beste på Østlandet, er det bare å glede seg til neste uke. Tirsdag kommer nemlig varmen tilbake.

I de kommende dagene vil Østafjells naturlig nok bli påvirket av lavtrykket. Temperaturene vil være de samme som Vestlandet, og vil ligge på rundt 18 til 20 grader.

Prognosene viser noen ettermiddagsbyger torsdag, mens fredag blir våtere. Den nordlige delen av Østlandet vil imidlertid slippe unna det meste av regnet.

Starten av neste uke vil fortsette som i helgen med lite vind og litt regn av og til, men det ser ut som at håpet om sommervær blir innfridd tirsdag.

– Det vil komme litt varmluft fra Europa tirsdag og da kan det bli skikkelig varmt. Dersom prognosene holder seg, ser det ut som om slutten av neste uke kan gi temperaturer på over 25 grader på Østlandet.

Kan bli årets varmeste helg

Det er med andre ord ventet strålende sommervær i Sør-Norge neste uke igjen, men inntil da bør vi glede oss over at de som bor i Nord-Norge endelig kan juble over flott vær til helgen.

– Tromsø får muligens sin varmeste helg hittil i år. Foreløpig har den varmeste temperaturen vært 21,4 grader, men nå kan det se ut som om vi i hvert fall får 23 grader – kanskje enda mer på søndag, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Fra torsdag blir det et lite værskifte i Nord-Norge. Det vil fortsatt være ganske lite vind med skiftende bris og litt friskere langs kysten av Nordland og Finnmark. Fredag vil det være litt spredt regn, men ellers relativt tørt og lite skyer.

Temperaturen vil først stige i Nordland fra torsdagen, og allerede da kan gradestokken bikke 20-tallet.

Gjennomsnittstemperatur på 8,5 grader

Troms og Finnmark vil også få opp mot 20 grader i innlandet, mens folk i ytre strøk kan regne med 15 til 18 grader.

– Det vil bare fortsette å stige inn mot helgen, og fredag vil det krype opp mot 25 grader flere steder. Nå kommer endelig sommeren til Nord-Norge, sier statsmeteorolog Pernille Borander.

Det kan bli noen ettermiddagsbyger, men generelt vil hele Nord-Norge oppleve varme temperaturer. Selv Øst-Finnmark, hvor juli har vært uvanlig kald med en registrert gjennomsnittstemperatur på kun 8,5 grader i Kirkenes, vil oppleve fine sommerdager.

– Starten av neste uke ser også til å fortsette med mye av det samme været. Lite vind, fortsatt varmt, men litt skyer og ettermiddagsbyger, sier statsmeteorologen.

Sommervær i Trøndelag

Varmen som kommer til Nord-Norge skyldes et lavtrykk fra sør. Det innebærer imidlertid at Midt-Norge og Vestlandet vil kunne oppleve litt nedbør, men også perioder med mye sol.

I Trøndelag vil de kunne oppleve opp mot 25 grader i helgen.

– Endelig kan de finne fram sommergarderoben, fordi det ser ut til at temperaturen vil holde seg inn i neste uke, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Mest nedbør får imidlertid Vestlandet sør for Stad når lavtrykket kommer inn torsdag ettermiddag. Der vil det bli våtere enn det har vært, men temperaturene vil holde seg på rundt 18 til 20 grader.

– Maks temperatur i Stavanger i juli er 18,9, så det kan være at de får en 20 grader inn mot helgen. På starten av neste uke vil det være av og på med regn, men temperaturene vil holde seg, sier statsmeteorologen.