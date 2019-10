Meteorologen: Mer snø - og kaldt, fint høstvær på vei

- Sør-Norge får noen skikkelig fine høstdager, sier meteorologen om utsiktene for helgeværet. Torsdag og fredag er det ute gult farevarsel for mye snø i flere fylker.

OSLO (Nettavisen): Finnmark har sludd og snø helt ned i fjæresteinene onsdag, og torsdag er det Østlandets tur. Da ventes det mye snø ned til 600-800 meter i Agder, Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark og fjellet i Sør-Norge.

Gult farevarsel

Meteorologene har ute gult farevarsel for mye snø og ber folk beregne noe ekstra tid til transport og kjøring samt bruke riktige dekk.

Se oppdatert farevarsel på yr.no

Nedbøren Østafjells ventes å avta fredag.

- Vi venter oss 10-15 centimeter snø på det meste. Det begynner å nærme seg skiføre, sier statsmeteorolog Magni Svanevik til Nettavisen og minner om at noen steder har snøen lagt seg allerede.

Kaldlufta trekker sørover

Utover i uka vil kaldlufta fra nord trekke sørover, og den vil bli liggende.

- Det er ikke mer varme og regn i vente nå. Det blir kjøligere vær, sier meteorologen. Mot helga ventes temperaturen å ligge på 6-7 grader i Oslo, og det er store muligheter for frostnetter - også i hovedstaden. Lenger inn i landet, er det kaldere. På Rena ventes det nattetemperaturer på minus 5 grader. I Bergen ventes rundt pluss 9 grader til helga.

- Det er et høytrykk ute i Norskehavet som skaper en nordvestlig strøm av kald luft som kommer sørover, sier meteorologen.

Høytrykk i sør

Inn mot helga er det et høytrykk som vil prege værsituasjonen i Sør-Norge.

- Sør-Norge får noen skikkelig fine høstdager. Utover fredag vil det klarne opp, og helga ser kald og fin ut, sier Svanevik til Nettavisen.