Meteorologen sender ut farevarsel: - Stormsenter på vei mot Norge

Advarer om kraftig vind flere steder fra i morgen kveld.

«Et stormsenter treffer oss søndag, og gir ruskevær i store deler av Norge . Det ventes kraftige vindkast, snø og vanskelige kjøreforhold flere steder», skriver Meteorologisk institutt på Twitter lørdag.

Til Nettavisen sier vakthavende meteorolog, Martin Granerød, at et stormsenter ventes å treffe Helgeland i løpet av første del av søndag.

- Det setter opp et kraftig nordavindsfelt fra omtrent Stadt og opp til Troms, det innebærer sterk kuling utsatte steder, forteller Granerød.

Les også: NHL-spiller Colby Cave (25) er død

Venter storm

Langs kysten i Nordland og i Sør-Troms ventes det storm, og meteorologene har derfor sendt ut farevarsel for området.

- Farevarselet går på kraftig vind fra tidlig søndag kveld. Opptil 30-35 meter per sekund, sier meteorologen.

Nordavinden fører også til endringer for resten av landet når det kommer til været fra mandag av.

- Det betyr bygevær fra omtrent Stadt og nordover, både sludd-, snø-, regn- og haglbyger kan ventes flere steder.

På Østlandet og Sørlandet kan man for det meste vente seg ganske ok vær fra mandag.

- Østlandet havner i le og får lettskyet vær og perioder med sol. Men det kan nok komme en og annen snøbyge i nordlige deler av Østlandet.

Les også: Storbank advarer nordmenn: - De taper penger

Todelt værsituasjon

Også Sørlandet får flott vær, ifølge meteorologen. Vestlandet har en og annen byge i vente, men ellers ganske bra vær. Unntaket er kysten av Vestlandet, som kan få en del vind.

- Det kan bli stiv til sterk kuling langs kysten av Vestlandet, samt i fjellet i Sør-Norge. Det ventes vanskelige kjøreforhold over fjellovergangene der. Også Sør- og Østlandet kan få noen sterke vindkast, men det er per nå ikke sendt ut farevarsel for disse landsdelene, sier Granerød.

Oppsummert sier meteorologen at nordavinden setter inn utpå dagen søndag, og at værsituasjonen i landet er todelt, vindfullt og grått fra Stadt og nordover, pent i sør og øst.

Les også: Mener Pochettino gjorde om på stjernen: - Han skapte et monster

Les også: Pensjonister kan spare skatt med dette knepet (+)