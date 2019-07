Meteorologene: - Neste uke ser ut til å by på mer sommerlige temperaturer

Denne uken er det meldt grått og vått store deler av landet, men fra mandag av ser det lysere ut.

Selv om det er kjølig, grått og regnbyger flere steder i Norge i dag og denne uken, ser det ikke like mørkt ut framover.

- Neste uke ser foreløpig ut til å by på mer sommerlige temperaturer for de som foretrekker det. Allerede mot slutten av helgen blir surt, grått og vått vær byttet ut med varmere luft fra øst, og oppholdsvær i store deler av landet, skriver statsmeteorologene på Twitter.

Se grafikken til Meteorologisk institutt over hvordan varmen sprer seg over landet i neste uke, i videoen øverst i saken!

Opp mot 25 grader

Statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen sier til Nettavisen at det ikke er et stabilt høytrykk, og det er såpass usikre prognoser at værmeldingen raskt kan endre seg. Men hvis det blir like bra som prognosene ser ut onsdag, kan nordmenn glede seg.

- Det blir stigende temperaturer. Selv om det ikke blir et stabilt sommervær, blir det bedring i været og høyere temperaturer. Østafjells kan det bli opptil 25 varmegrader, sier hun onsdag ettermiddag.

Også Vestlandet kan få deilig sommervarme med over 20 grader.

- Det blir mer sommerlig, selv om det fortsatt er ustabilt vær. Spesielt i Trøndelag og nord på Østlandet kan det bli perioder med regn også i neste uke. Vestlandet kan kanskje også få noe nedbør, sier hun.

- Det ligger et lavtrykk i havet som fort kan komme inn, legger hun til.

Varmere i Nord-Norge

Nord-Norge kan vente seg mye bedre vær i neste uke, om prognosene slår til.

- De neste dagene kan det bli litt regn av og på i Troms og Finnmark, men det ser ut til at det vil bli betraktelig bedre og stigende temperaturer fra og med søndag.

Både Nordland og Troms kan trolig få opp mot 20 varmegrader søndag og i starten av neste uke. I Finnmark vil det bli litt lavere temperaturer.

- I Sør-Norge ser det ut til at det blir finere vær i midten av neste uke. Men det er ei uke frem i tid, så noe kan endre seg, sier hun.

Ikke strålende sol

Til tross for at det er ventet bedre vær, kan ikke meteorologene love sol fra skyfri himmel.

- Det blir varierende skydekke, og ikke strålende sol, sier hun.

I Trøndelag, nord på Østlandet og kanskje også på Vestlandet er det som nevnt ventet noe regn, men dersom nedbøren holder seg unna kan det bli lengre perioder med sol, ifølge meteorologen.

Selv om alt kan endre seg raskt, er det lov å håpe på mer sommervarme i uke 28.

- Vi må krysse fingrene. Det er sikkert mange som ønsker seg varmere vær, sier Nordhagen.