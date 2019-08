Meteorologene advarer: - Det blir en våt helg

Meteorologisk institutt melder om 15-20 millimeter regn på én time i Agder og Telemark lørdag.

Denne helgen kan været i store deler av Sør-Norge beskrives med ett ord: Vått. Hardest går det utover Agder og Telemark på Sørlandet, der det kan komme store mengder nedbør på kort tid.

- På Sørlandet har det regnet ganske godt siden fredag. Vi har et lavtrykk som ligger over de britiske øyer, og i går kom det ned en front over Sørlandet og sør-vest på Vestlandet, sier Beate Tveita, meteorolog hos StormGeo til Nettavisen.

Hun opplyser at det er kraftige byger bak fronten, som vil bevege seg over hele området på Sørlandet, samt Vestlandet sør for Sognefjorden.

Bygene fører til at det generelt vil være regn og regnbyger over store deler av Sør-Norge, med trolig mest nedbør på Sørlandet, sier Tveita.

Farevarsel

Meteorologisk institutt har utstedt et gult farevarsel for nedbør i Agder og Telemark lørdag. De skriver at det lokalt kan komme 15-20 millimeter regn på én time.

- Akkurat nå er det ganske kraftige regnbyger på Sørlandet, og de kommer til å bre seg videre nordover etterhvert, sier Tveita og legger til:

- Det blir et par våte dager denne helga her.

Meteorologen forteller at de kan komme kraftige regnbyger på kort tid, og at lørdag formiddag gjelder det i indre strøk i Agder.

- Det er veldig intenst med masse nedbør på kort tid, sier hun.

Store nedbørsmengder

Forrige helg opplevde Oslo lokalt kraftig nedbør og tordenvær. Det kraftige regnskyllet førte til oversvømmelser i gatene, der noen valgte å bade i vannet.

Skal man tro meteorologen vil det ikke bli like ille som forrige helg denne helgen.

- Forrige helg var det egentlig ganske fint vær, før kraftige byger kom helt plutselig. Nå er det mer nedbør litt av og på hele dagen. Men det er absolutt store nedbørsmengder både i dag og i morgen, opplyser Tveita og legger til:

- Det er alltid litt skummelt med disse store nedbørsmengdene og tordenfaren.

Skogbrannfare

Litt lenger nord, i Trøndelag og Møre og Romsdal har det vær litt regn på morgenkvisten lørdag, men det er lørdag formiddag tørt.

- Det skal komme litt byger der også, men det er mye mindre mengder regn der enn det er lenger sør, sier Tveita.

Meteorologisk institutt har utstedet både gult og oransje farevarsel om skogbrannfare i Trøndelag og Møre og Romsdal. Meteorologen tror at regnet kan ha hjulpet litt på faren, men at den enkelte steder vil opprettholdes.

Sommerlige dager i nord

I Nord-Norge blir det en fin sommerlig helg. For eksempel får Mo i Rana opphold, litt sol og mellom 15 og 22 grader gjennom helgen til og med mandag, ifølge yr.no. Tilsvarende situasjon for Tromsø som Mo i Rana, men i Tromsø vil temperaturen være lavere, mellom 12 og 17 grader.

Vått og relativt kjølig i Finnmark

Været i Finnmark blir dessverre mer som i Sør-Norge. I Vadsø er varselet frem til og med mandag overskyet og regn og mellom 8 og 12 grader.