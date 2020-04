Meteorologene advarer hyttefolk: - Nå kommer snøen!

- Vi har sendt ut farevarsel: Det blir vanskelige kjøreforhold Østafjells.

På full fart inn i en ny langhelg, er det mange som tenker seg til fjells.

Nettavisen har snakket med Meteorologisk Institutt om hva de har i vente:

- Vi har sendt ut farevarsel for snøfall over 400 meter Østafjells - altså i Agder, Telemark, gamle Buskerud og Innlandet, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

- Skift til vinterdekk!

- Varselet gjelder fra torsdag kveld til fredag morgen, og særlig med tanke på alle som planlegger tur til hytta si. Vi hadde jo i forrige uke temperaturer over 20-tallet, så mange har skiftet til sommerdekk.

- Hva bør de gjøre nå?

- De bør skifte til vinterdekk! Vær godt forberedt, det kan bli vanskelige kjøreforhold! Sørg for at bilen er klar for det, sier Granerød.

- Hvor mye snø kan vi regne med?

- Vi venter mest nedbør i Agder og Telemark, og det kan blir alt fra 5 til 15 centimeter. Snøen blir gjerne ikke liggende så lenge nå, forklarer meteorologen.

- Og - det er typisk vår at det skifter slik.

- Strålende sol i nord

I nord, derimot, er det høytrykk som dominerer.

- Ja, øvre landsdel kan glede seg over strålende sol. Det blir også lite nedbør på Vestlandet, mens Sør-Norge under 400 meter får nedbør i form av regn.

