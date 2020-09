Meteorologene advarer mot full storm - men noen får beholde «sommerværet»

Mandag bygger det opp til tidvis sterk storm på vestkysten, men i én landsdel er det ventet rake motsetninger utover uka.

- Det blir vått og til dels ganske mye vind på Vestlandet. Spesielt i dag ettermiddag, men egentlig hele den kommende uka står lavtrykkene klare på rekke og rad, forteller vakthavende ved Meteorologisk institutt, Pernille Borander, til Nettavisen om været man har i vente.

Vestlandet ligger som kjent spesielt utsatt til når det gjelder uvær, og statsmeteorologen forventer ekstra mye regn i vest den kommende uka.

Lavtrykket er derimot ventet å berøre områder langs kysten videre nordover også.

- Både Trøndelag og Nordland kan komme til å få det ganske så vått. Også er det spesielt mandag at det kan komme litt ekstra med vind, sier Borander og legger til at det stort sett gjelder fra Rogaland, via Møre og Romsdal, og opp til Finmark.

Verst siden april



En kystparallell vind fører til at de indre strøkene slipper biligere unna, mens det på kysten i utsatte steder kan komme opp mot full til sterk storm.

- Verst blir det rundt Stad-området. Det er en stund siden vi hadde så mye vind - vi må faktisk helt tilbake til april. Det er helt klart et typisk tegn på at høsten kommer, forklarer Borander.

Selv om innbyggerne i de utsatte stedene antakeligvis er vant til litt rufsevær, anbefaler meteorologen likevel å ta forbehold.

- Vi har ikke sendt ut farevarsel enda, selv om det blir litt vær, men man bør være obs på at vi er inne i en ny sesong. De tåler ganske mye, de som bor i denne delen av landet, men man bør nok la båten ligge til det verste er over, lyder advarselen.

Hun legger til at det som er typisk med nettopp denne værtypen, er at det ikke blir så alt for dårlig vær Østafjells.

Det er riktig nok ventet litt spredt nedbør i starten av uka, men så ser det bedre ut.

- Natt til tirsdag kan det bli litt regn Østafjells, men ellers ser det ut til å bli fint vær på denne siden av fjellene. Sør- og Østlandet ser ut til å slippe veldig greit unna, og det er veldig typisk at Vestlandet og områdene videre opp mot Nordland tar støyten når lavtrykkene kommer inn fra havet, forklarer Borander.

- Ikke høst enda



I hvert fall i starten av uka vil nemlig temperaturen holde seg høyt oppe, med oppimot 20 grader flere steder på Sørlandet og Østlandet mandag til onsdag .

- Så blir det lavtrykket som er over oss nå liggende og sirkulere. Utover uka ser det ut til å bli Nordavind, noe som gjør at temperaturen synker litt, sier Borander.

Hun har derimot også flere gode nyheter, for etter den lille temperaturduppen, er det gode utsikter for mer av finværet man har sett på Østlandet den siste uka.

- Det ser ut til å bli varmere igjen til helgen. Da er det gode muligheter for fine, sommerlige temperaturer på ny, sier meteorologen.

Ifølge den klimatologiske statistikken Meteorologisk institutt følger, er høsten heller ikke ventet å komme til Oslo før 21. september.

Det er basert på at døgnmiddeltemperaturen må ligge mellom 0 og 10 grader, noe den ikke har gjort hittil i kvartalet.

- Det varierer naturligvis fra år til, men det er ikke unormalt med de høye temperaturene vi ser nå i september. Det har riktig nok begynt å bli nokså kaldt på morgningene. Døgnvariasjoner er nemlig typisk på denne tiden av året, sier Borander.

Selv om sola skinner hele dagen, og man får sommerdager på 20 grader, synker nemlig temperaturen fort utover kvelden og natta på grunn av lite skyer.

- Om man hadde hatt litt skyer om kvelden, hadde ikke all varmen sluppet ut, forklarer statsmeteorologen.

