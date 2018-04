Meteorologene advarer mot glatte veier i Sør-Norge

Meteorologisk institutt har sendt ut et obs-varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold i store deler av Sør-Norge kommende døgn.

Meteorologene melder at nedbør og temperatur nær null grader kan gi vanskelige kjøreforhold fra tirsdag kveld fram til onsdag morgen, særlig natt til onsdag og onsdag morgen. De råder trafikantene til å bruke dekk som passer til kjøreforholdene.

Varselet gjelder for Vestfold, Agder-fylkene, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus, fra klokka 20 tirsdag til klokka 9 onsdag.

Også i Hedmark og Oppland kan været påvirke trafikken. Varselet her gjelder til klokka 10 onsdag. Ifølge instituttet kan snø gi vanskelige kjøreforhold fra tirsdag kveld fram til onsdag formiddag. Regn som fryser på bakken kan forekomme lengst sørøst i Hedmark onsdag morgen, ifølge Meteorologisk institutt.

Vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt ber bilister være oppmerksomme på at de kan møte glatte veier om de skal ute å kjøre om natta eller tidlig onsdag.

– Nedbøren kommer opp sørfra i løpet av sen ettermiddag og kveld. Nå på dagen vil nedbøren smelte når den treffer bakken, men når solen går ned, kan den legge seg på noen veier, særlig inn i fylket. Da skal man være oppmerksom på at det kan være vinterglatt noen steder, sier han til NRK.

Dette vil imidlertid smelte bort tidlig på dagen onsdag.

– At vi får noen vinterlige tilbakefall, skjer nesten hvert år. Når man håper det er vår, er det fort at det kommer slike tilbakeslag. Men vi ser ikke noen flere nå i første omgang, så det er nok siste gang på en stund at det blir fare for glatte veier, sier meteorologen.

(©NTB)

